Археологи сделали находки в древнем Гефе — родине библейского великана Голиафа

Израильские археологи продолжают раскопки на месте древнего филистимского города Геф — родины библейского великана Голиафа, который фигурирует в 1 книге Царств. Если в 2015 году в палестинской деревне Телл-Эс-Сафи исследователи обнаружили руины IX – X вв. до Р.Х., то в последнее время учёным удалось открыть новые объекты, относящиеся к более раннему периоду истории города.

В частности, исследование показало, что Геф, вероятно, появился раньше, чем учёные полагали до сих пор. Он существовал уже в XI веке до Р.Х., то есть во времена Голиафа.

Раскопки доказывают, что Геф при Голиафе был гораздо больше, чем в более поздние периоды своей истории. Археологи отмечают и необычную архитектуру: строения были монументальными и очень массивными, а в качестве строительного материала использовались огромные валуны. В тексте Библии Геф, родина Голиафа, описывается как большой и укреплённый филистимский город.

Источник: sedmitza.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.