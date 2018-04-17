Адвентистский университет в Пуэрто-Рико открыл новый центр моделирования медицинских наук

Антилийский Адвентистский Университет (AAU), учебное заведение адвентистов седьмого дня в Пуэрто-Рико, в середине марта открыл новый центр моделирования медицинских наук.

Как заявили университетские лидеры, современный центр принесет пользу будущим специалистам здравоохранения передовыми технологиями в этой области. Мэр Маягуэса Хосе Гильермо Родригес приветствовал церковь и руководителей ее университета за открытие самого современного и инновационного центра моделирования медицинских наук на острове, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой logosinfo.org и Adventist Review.

«Наши студенты смогут получить практический опыт, поскольку они практикуют процедуры, устраняют ошибки и оттачивают свои навыки, прежде чем попасть в реальную больницу с настоящими пациентами», — сказал Обед Хименес, президент AAU.

Центр моделирования площадью 503 квадратных метров, имеет отделение для беременных, отделение неотложной помощи, две операционных и зону интенсивной терапии. Кроме того, есть комната снабжения, прачечная, технические зоны в каждой комнате и два административных офиса, а также классная комната. Центр сертифицирован компанией Gaumard Scientific Company, Inc., которая разрабатывает симуляторы для медицинского образования.

Рядом с центром моделирования находится математический ресурсный центр для развития навыков в области фармакологии, который является частью расширения Дома Науки Бенжамина Переса Сото.

Благодаря соглашению с церковной больницей Bella Vista, центр моделирования получит доступ к платформе MediTech в своих электронных модулях документов, что предоставит студентам реальный опыт, связанный с процессами клинической документации, пояснил Хименес.

Центр моделирования медицинских наук заменяет меньшую медицинскую лабораторию и укрепит программу сестринского дела в университете, которая является самой большой и самой сильной программой в этом учреждении. На программу подготовки медсестер поступил 641 ученик, а также 64 ученика, обучающихся в программе лечения респираторной терапии, сказали руководители университета. Это означает, что более половины из 1 272 студентов, обучающихся в AAU, получат пользу от этого нового ресурсного центра.

«Наши выпускники сердечно-легочной и медсестринской школы отличаются тем, что имеют самые высокие баллы в национальных лицензионных экзаменах», — сказал Хименес.

Антильский адвентистский Университет аккредитован Комиссией по Аккредитации Образования (ACEN), Комиссией по коллегиальному медицинскому образованию (CCNE), Комиссией по Аккредитации Анестезии (COA) и Аккредитации Комиссии для лечения респираторной помощи (CoARC), и другими.

Кроме того, AAU аффилирован с Университетом Лома Линда в Калифорнии, чтобы предложить докторскую степень в области физиотерапии. Руководитель университета заявил: «Эта постпрофессиональная программа является единственной на острове, которая позволяет физиотерапевтам лично пройти обучение докторантуре, приобретая передовые навыки в своей области знаний».

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2018 г.