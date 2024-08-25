Баклажаны «Как сельдь»

Их можно есть как самостоятельное блюдо, а можно использовать в любимой многими сельди под «шубой» вместо настоящей селёдки.
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов,
- 5 листьев нори (продаются в отделах азиатских продуктов почти во всех сетевых магазинах),
- 2 ст. л. соли,
- 2 ст. л. сахара,
- 4 ст. л. сока лимона,
- 3 ст. л. льняного масла.
Приготовление:
Баклажаны целиком запечь в духовке (минут 40). Очистить от кожуры. Порезать на кубики. Посолить, полить соком лимона, добавить сахар, льняное масло и порошок нори (измельчить в блендере, кофемолке или мелко порезать). Оставить в холодильнике на 8 часов.
В баклажаны можно добавить маринованный лук.
Как замариновать лук
Ингредиенты: 2 луковицы, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. ложки сахара или жидкого мёда, 40 мл растительного масла.
Луковицу очистить, нарезать тонкими полукольцами, посыпать солью, помять. Подогреть масло и соединить с мёдом или сахаром. Влить в масло лимонный сок, тщательно перемешать. Залить маринадом лук, оставить на 20 – 30 минут.
Можно использовать для приготовления пиццы.
От поваров оздоровительной агроусадьбы «Сельский дом»