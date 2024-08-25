Баклажаны «Как сельдь»

Их можно есть как самостоятельное блюдо, а можно использовать в любимой многими сельди под «шубой» вместо настоящей селёдки.

Ингредиенты:

1 кг баклажанов,

5 листьев нори (продаются в отделах азиатских продуктов почти во всех сетевых магазинах),

2 ст. л. соли,

2 ст. л. сахара,

4 ст. л. сока лимона,

3 ст. л. льняного масла.

Приготовление:

Баклажаны целиком запечь в духовке (минут 40). Очистить от кожуры. Порезать на кубики. Посолить, полить соком лимона, добавить сахар, льняное масло и порошок нори (измельчить в блендере, кофемолке или мелко порезать). Оставить в холодильнике на 8 часов.

В баклажаны можно добавить маринованный лук.

Как замариновать лук

Ингредиенты: 2 луковицы, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. ложки сахара или жидкого мёда, 40 мл растительного масла.

Луковицу очистить, нарезать тонкими полукольцами, посыпать солью, помять. Подогреть масло и соединить с мёдом или сахаром. Влить в масло лимонный сок, тщательно перемешать. Залить маринадом лук, оставить на 20 – 30 минут.

Можно использовать для приготовления пиццы.

От поваров оздоровительной агроусадьбы «Сельский дом»