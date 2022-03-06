Найден баптистерий, построенный в V веке нашей эры

Баптистерий (бассейн для крещения) случайно обнаружили в западном углу одной из церквей, расположенной в районе замка Кады в Кушадасы (Западная Турция). Он имеет форму восьмиугольника. Особенность этого баптистерия в том, что он намного пышнее своих аналогов, что даёт очень важную информацию об этом периоде.

Примечание редактора:

Находка подобного баптистерия в очередной раз подтверждает, что крещения в ранней церкви совершались не кроплением, а полным погружением крещаемого в воду. Крещение символизирует смерть для греха: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни» (Библия, Послание римлянам 6:3, 4).

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.