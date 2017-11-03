Верховный судья Кении не слушает дела по субботам

Уже не первый раз, член церкви адвентистов седьмого дня Дэвид Марага, ставший Верховным судьёй Кении в октябре 2016 года, попадает в заголовки газет. Во время процесса проверки, который закончился его назначением в Верховный Суд, Марага сказал Судебной Комиссии, что, если он будет избран, он не будет слушать дела в субботу, потому что соблюдает 4 заповедь Закона Божьего. Следуя библейским указаниям, адвентисты воздерживаются от обычной работы от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу, посвящая это время Богу, семье и друзьям.

В августе этого года Дэвид Марага оказался вновь в центре внимания после отмены результатов недавних национальных выборов, которые предположительно были искажены. Первое слушание дела было запланировано на дневные часы субботы, 26 августа. Однако, по просьбе Мараги, и в первый раз в этой африканской стране, слушание было отложено до семи вечера, чтобы принять во внимание убеждения верховного судьи.

1 сентября судья постановил отменить результаты выборов и потребовал назначить новые выборы в течение 60 дней.

В новостном сообщении BBC по поводу постановления было сказано, что несколько кенийских газет подчеркнули репутацию Мараги как «принципиальной личности», что они приписывали тому, что он «благочестивый адвентист седьмого дня». Он восстановил «нашу веру в независимость судебных органов», — написали они.

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.