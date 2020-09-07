Бедняк стоял и горько плакал
У деревянного креста,
Смотря, как пот кровавый капал
С чела распятого Христа…
Другие ж то не замечали,
О Нём ни капли не скорбя…
«Сойди с креста! — они кричали, —
И мы уверуем в Тебя!»
Вокруг темно внезапно стало:
Казалось, ночь на мир сошла.
Людей всех ужасом сковало —
Такой зловещей тьма была.
Уста сомкнулись, злые шутки
Теперь никто не отпускал,
И стало всем настолько жутко,
Как будто Судный День настал.
Иисус же, сделав вдох глубокий,
«Свершилось!» громко возопил
И, скрытый от толпы жестокой,
Последний выдох испустил.
Земля качнулась под ногами,
С ужасным гулом сотряслась,
И в тот же миг завеса в храме
От верха к низу порвалась.
Невероятная тревога
Людей совсем лишила сил:
«Он — Божий Сын! Пришёл от Бога!» —
Вдруг кто-то в крик заголосил.
«Мы все теперь в грехе великом,
Ведь Он безвинно пострадал!»
И весь народ в смятенье диком
Голгофу быстро покидал…
Игорь Плохатнюк
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.