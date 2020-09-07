Бедняк стоял и горько плакал

У деревянного креста,

Смотря, как пот кровавый капал

С чела распятого Христа…

Другие ж то не замечали,

О Нём ни капли не скорбя…

«Сойди с креста! — они кричали, —

И мы уверуем в Тебя!»

Вокруг темно внезапно стало:

Казалось, ночь на мир сошла.

Людей всех ужасом сковало —

Такой зловещей тьма была.

Уста сомкнулись, злые шутки

Теперь никто не отпускал,

И стало всем настолько жутко,

Как будто Судный День настал.

Иисус же, сделав вдох глубокий,

«Свершилось!» громко возопил

И, скрытый от толпы жестокой,

Последний выдох испустил.

Земля качнулась под ногами,

С ужасным гулом сотряслась,

И в тот же миг завеса в храме

От верха к низу порвалась.

Невероятная тревога

Людей совсем лишила сил:

«Он — Божий Сын! Пришёл от Бога!» —

Вдруг кто-то в крик заголосил.

«Мы все теперь в грехе великом,

Ведь Он безвинно пострадал!»

И весь народ в смятенье диком

Голгофу быстро покидал…

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.