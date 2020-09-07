Бедняк стоял и горько плакал

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Бедняк стоял и горько плакал
У деревянного креста,
Смотря, как пот кровавый капал
С чела распятого Христа…

Другие ж то не замечали,
О Нём ни капли не скорбя…
«Сойди с креста! — они кричали, —
И мы уверуем в Тебя!»

Вокруг темно внезапно стало:
Казалось, ночь на мир сошла.
Людей всех ужасом сковало —
Такой зловещей тьма была.

Уста сомкнулись, злые шутки
Теперь никто не отпускал,
И стало всем настолько жутко,
Как будто Судный День настал.

Иисус же, сделав вдох глубокий,
«Свершилось!» громко возопил
И, скрытый от толпы жестокой,
Последний выдох испустил.

Земля качнулась под ногами,
С ужасным гулом сотряслась,
И в тот же миг завеса в храме
От верха к низу порвалась.

Невероятная тревога
Людей совсем лишила сил:
«Он — Божий Сын! Пришёл от Бога!» —
Вдруг кто-то в крик заголосил.

«Мы все теперь в грехе великом,
Ведь Он безвинно пострадал!»
И весь народ в смятенье диком
Голгофу быстро покидал…

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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