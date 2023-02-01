Какие из басен Крылова вспоминаются в первую очередь? ‹‹ Ворона и лисица››? ‹‹Мартышка и очки››? Или та, которая про лебедя, рака и щуку? А доводилось ли вам читать басню ‹‹ Бедный богач››? Прочитайте её несколько раз, чтобы уловить все оттенки смысла. На что мы тратим жизнь?

«Ну стоит ли богатым быть,

Чтоб вкусно никогда ни съесть, ни спить

И только деньги лишь копить?

Да и на что? Умрём, ведь всё оставим.

Мы только лишь себя и мучим, и бесславим.

Нет, если б мне далось богатство на удел,

Не только бы рубля, я б тысяч не жалел,

Чтоб жить роскошно, пышно,

И о моих пирах далёко б было слышно;

Я даже делал бы добро другим,

А богачей скупых на муку жизнь похожа». —

Так рассуждал Бедняк с собой самим,

В лачужке низменной, на голой лавке лёжа;

Как вдруг к нему сквозь щёлочку пролез,

Кто говорит — колдун, кто говорит — что бес,

Последнее едва ли не вернее:

Из дела будет то виднее.

Предстал — и начал так: «Ты хочешь быть богат,

Я слышал, для чего; служить я другу рад.

Вот кошелёк тебе: червонец в нём, не боле;

Но вынешь лишь один, уж там готов другой.

Итак, приятель мой,

Разбогатеть теперь в твоей лишь воле.

Возьми ж — и из него без счёту вынимай,

Доколе будешь ты доволен;

Но только знай:

Истратить одного червонца ты не волен,

Пока в реку не бросишь кошелька».

Сказал — и с кошельком оставил Бедняка.

Бедняк от радости едва не помешался;

Но лишь опомнился, за кошелёк принялся,

И что ж? — Чуть верится ему, что то не сон:

Едва червонец вынет он,

Уж в кошельке другой червонец шевелится.

«Ах, пусть лишь до утра мне счастие продлится! —

Бедняк мой говорит. —

Червонцев я себе повытаскаю груду;

Так завтра же богат я буду —

И заживу, как сибарит».

Однако ж поутру он думает другое.

«То правда, — говорит, — теперь я стал богат;

Да кто ж добру не рад!

И почему бы мне не быть богаче вдвое?

Неужто лень

Над кошельком ещё провесть хоть день!

Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу;

Но если накупить могу я деревень,

Не глупо ли, когда случай к тому утрачу?

Так, удержу чудесный кошелёк:

Уж так и быть, ещё я поговею

Один денёк,

А, впрочем, ведь пожить всегда успею».

Но что ж? Проходит день, неделя, месяц, год —

Бедняк мой потерял давно в червонцах счёт;

Меж тем он скудно ест и скудно пьёт;

Но чуть лишь день, а он опять за ту ж работу.

День кончится, и, по его расчёту,

Ему всегда чего-нибудь недостаёт.

Лишь кошелёк нести сберётся,

То сердце у него сожмётся;

Придёт к реке, — воротится опять.

«Как можно, — говорит, — от кошелька отстать,

Когда мне золото рекою само льётся?»

И, наконец, Бедняк мой поседел,

Бедняк мой похудел;

Как золото его, Бедняк мой пожелтел.

Уж и о пышности он боле не смекает:

Он стал и слаб, и хил; здоровье и покой —

Утратил всё; но всё дрожащею рукой

Из кошелька червонцы вон таскает.

Таскал, таскал… и чем же кончил он?

На лавке, где своим богатством любовался,

На той же лавке он скончался,

Досчитывая свой девятый миллион.

1828

А закончить бы хотелось словами премудрого Соломона, записанными в Библии: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это — суета! Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не даёт ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему» (книга Екклесиаста 5:9–12).

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.