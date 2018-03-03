Михаил Ломоносов, основатель Российской академии наук:

«Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию».

Николай Пирогов, хирург:

«Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намёка об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании, а посему существование Верховного Разума, а следовательно и Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума».

Исаак Ньютон, физик:

«Небесный Владыка управляет всем миром, как Властитель Вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия; и всё, соответственное месту и времени, разнообразие сотворённых предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа самобытного, Которое я называю Господом Богом».

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.