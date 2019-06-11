Что твориться в голове у мальчика, который подолгу смотрит в небо, сидя на досках у курятника? Чего он ждёт?

Я живу в г. Йошкар-Оле, а дочь со своей семьёй — в Альметьевске. Как-то раз, когда она с сыном гостила у меня, я читала внуку детскую Библию. В главе «Крещение Господа Иисуса» мы прочитали, что, когда Христос вышел из воды, отверзлись Небеса и Иоанн Креститель увидел Духа Божьего, Который в виде голубя опустился на Иисуса. У Павлуши появилось много вопросов: «Бабушка, как Святой Дух может быть в голубе? Ведь голубь летает, и мы его видим. А Святого Духа мы не видим». Мне пришлось долго объяснять, что голубь был символом Святого Духа. Внуку было всего 5 лет. Погостив у меня, он уехал вместе с родителями.

Мы с дочкой иногда звоним друг другу. Порой мне доводилось поговорить и с внуком. Однажды он мне сказал: «Бабушка, а ты сможешь купить белых голубей? И чтоб они всегда летали над твоим домом?» Я, недолго думая, ответила: «Да, конечно, найду и куплю». Но когда я поведала родственникам о намерении приобрести голубей, они посчитали, что это просто детская затея, а я готова сделать для внука что угодно: «Он у тебя сегодня попросил, а завтра всё забыл». И родственники меня отговорили. Но в душе мне было приятно, что мой пятилетний внук размышляет о Святом Духе, голубях, о Боге…

Приезжая в гости, Павлуша очень любил ходить в курятник: сядет возле входа на доски и смотрит в небо. Я думала, что мальчик забыл о белых голубях. Он больше о них не говорил. Так прошло 3 года. Однажды внук, приехав, сказал: «Бабушка, а помнишь, ты мне белых голубей обещала купить? Я три года, приезжая к тебе, молился возле курятника, чтобы Святой Дух прилетал к тебе и летал над твоим домом в виде голубя. Давай попросим родственников, чтоб они разрешили нам купить белых голубей».

На этот раз родня согласилась. Мы с внуком искали, но не сразу смогли найти нужных птиц. Павлуше пришлось уехать, но я сказала ему на прощание: «Павел, к следующему твоему приезду белые голуби будут. Я тебе обещаю». И внук заверил меня, что будет молиться о белых голубях. Господь не заставил долго ждать.

Однажды мой знакомый Юрий Иванович спросил при встрече: «Таня, у тебя вид какой-то задумчивый. О чём размышляешь?» Я рассказала о мечте внука. Юрий Иванович выслушал меня и спросил: «Ты знаешь Анатолия Михайловича? Я дам тебе номер телефона. Позвони ему». На следующее утро я позвонила Анатолию Михайловичу и изложила ему суть дела. Он сказал: «Приезжайте, я вам дам в подарок от Господа белых голубей». И он нам подарил долгожданных птиц!

Внук учится уже в 7 классе. Он признаётся: «Бабушка, я ведь в то время не до конца понимал, Кто такой Святой Дух и как Он связан с белыми голубями». Теперь, приезжая, Павел спешит в голубятню. Он очень подружился не только с птицами, но и с Анатолием Михайловичем и его супругой Ниной Ивановной. Павел благодарит Господа за Его чудный дар, за необыкновенные встречи с добрыми и отзывчивыми людьми, за благословение, сошедшее на него в виде белых голубей. И я тоже благодарю Господа за всё!

Татьяна Смирнова, г. Йошкар-Ола

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.