Три чуда для Михаила

Наш читатель, Михаил, делится тремя чудесами, произошедшими в его жизни, чтобы, как он пишет, «хотя бы один человек открыл своё сердце и впустил в него нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа».

Чудо первое

Идёт 1982 год. Я по разнарядке профсоюза получил автомашину «Москвич» и решил подготовить её к эксплуатации — сделать антикоррозийное покрытие днища. Мой товарищ по институту предоставил мне для этого дела свой гараж.

После работы я пригнал туда свою машину и стал готовиться к работе. Многие автомобилисты моего поколения (мне 74 года) делали в то время эту работу сами, чтобы сэкономить деньги и быть уверенными, что покрытие, сделанное их руками, прослужит долго.

Ямы в гараже не было, и мне пришлись поставить машину на домкраты и распорки. В гараже было довольно темно, поэтому я постарался осветить днище лампочкой-переноской и, убедившись, что всё готово, полез под машину и стал большой кисточкой наносить покрытие на днище.

Гараж находился в таком месте, где люди почти не ходят. Время было уже позднее. Я спокойно занимался своей работой, лёжа на спине и слушая музыку. И вдруг, находясь под самой серединой машины, я почувствовал, что она начала оседать на меня. Я обезумел, не зная, что делать. Закричал, что было силы: «Люди! Господи, помоги!» (а я тогда был неверующим человеком). Машина стала уже давить на мою грудь…

Потеряв рассудок, я стал пытаться руками поднять её снизу. Но разве это было возможно? Я решил, что это конец, но неожиданно почувствовал, что машина поднимается надо мной. Я быстро перекатился под ней в ту сторону, которая поднималась и, лёжа на бетонном полу, услышал голоса людей. Оказалось, что четверо мужчин проходили мимо и услышали мои истерические крики. Они сразу же сообразили, что произошло, и подняли один край машины. Наверное, я представлял собой дикое зрелище.

Они перемазались в антикоррозийке, и я, отчистив их, как мог, отдал им в благодарность всю свою наличность.

Чудо второе

В институте, где я работал, проводились эксперименты, в которых участвовали люди. На них испытывали влияние на человека всех существующих негативных факторов и их сочетаний, чтобы в дальнейшем защитить от них людей, которые сталкиваются с этими факторами в силу своей профессии. Я был испытателем в течение 25 лет. Опыт, о котором я хочу поведать, проводился в специальной камере, из которой откачивали воздух. Атмосфера там соответствовала атмосфере на высоте 10,8 км.

Эксперимент подходил к концу, и испытателей осталось в камере двое (изначально было четверо). Других вывели из эксперимента по причине плохого самочувствия, «спустив» их на землю — создав земное давление в специальной шлюзовой камере, в которую переходил каждый испытатель, когда ему становилось плохо.

Нас с напарником пора было «спускать» до безопасной высоты 5 км, где уже можно было снимать кислородные маски, в которых мы находились. Но вместо того чтобы «спустить», нас неожиданно «подняли» почти до 20 км. Оператор в пультовой камере по ошибке нажал кнопку «Подъём», а не «Спуск». Поняв, что произошло, он быстро произвёл аварийный спуск (позволяющий за несколько секунд с большой высоты опуститься «до земли»). За это время мой товарищ по эксперименту, потеряв сознание, упал навзничь. При этом маска соскочила с его лица. Я, сорвав с себя маску, попытался прижать её к его лицу и сам потерял сознание. Очнулся я, стоя на коленях. В глазах — искры, всё плывёт. После этого у меня были большие проблемы со здоровьем, а мой товарищ вскоре ушёл из жизни.

Так Бог вновь совершил чудо для меня, всё ещё неверующего человека.

Чудо третье

Это было несколько лет тому назад. В большом лесном массиве проходил детский христианский лагерь. Лето, жарко. Давно не было дождя. Всё высохло. А один из сотрудников лагеря, у которого в этой уже почти заброшенной деревне находился дом, решил убрать сухую траву на поле между его домом и лесом. Не придумав ничего более умного, он просто поджёг эту траву и стоял на страже, чтобы огонь был под контролем.

Но случилось неожиданное. Поднялся сильный ветер, который с большой скоростью понёс огонь на лес. Своих сил справиться с огнём у этого человека уже не было, и он позвал на помощь других людей. Но огонь, набирая силу и расширяя свой фронт наступления на лес, приближался к нему очень быстро. А в лесу много хвойных деревьев, да и всё остальное без дождя уже здорово высохло.

Я прибежал к опушке леса в шортах и пластиковых шлёпанцах. В руке у меня была лопата, которой я пытался сбивать пламя. От ударов деревянная ручка лопаты быстро сломалась, и я самой лопатой продолжал бороться с огнём, который уже коснулся леса.

Отбежав на несколько метров в глубь леса и поняв, что своими силами я ничего не смогу сделать, я опустился на колени и стал молиться Иисусу Христу: «Господи, всё в Твоей воле. Господи, помоги! Без Тебя мы не справимся с пожаром…» И произошло чудо. Ветер мгновенно изменил направление на 180 градусов.

Я встал с коленей. Рядом со мной дымились деревья, кое-где ещё оставался небольшой огонь, который быстро затухал. Когда мы потом обсуждали это происшествие, ещё один сотрудник лагеря сказал мне, что и он, находясь на опушке леса на некотором расстоянии от меня, встал на колени и молился Господу.

Михаил Мытарев

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.