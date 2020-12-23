Белый как снег

Какой цвет получится, если смешать жёлтый и синий?

А красный и жёлтый? Синий и красный? А если соединить красный с белым?

Представь, что ты капнул красной краской на чистый лист. Что можно сделать, чтобы бумага снова стала белой? Я бы замазала красное пятно (когда оно подсохнет, конечно) специальным корректором — тем, которым пользуются, чтобы скрыть то, что неправильно написано. Или белой гуашью. А можно приклеить сверху кусочек чистой бумаги. Но исчезнет ли от этого красное пятно? Оно перестанет быть заметным. Но где-то под слоем белой краски или под бумажной заплаткой пятно всё равно останется.

А Бог может красное превратить в белое. Так, что пятно исчезнет навсегда! Как Он это делает?

Господь сравнивает наши самые плохие поступки с ярким красным цветом. Бывают такие преступления, которые скрыть невозможно — они, как красная клякса на белом листе. Но Бог обещает, что может простить даже самый плохой поступок, если мы попросим Его об этом. Он простит и никогда не будет вспоминать о нём.

Плохие слова и недобрые дела пачкают наше сердечко. Но есть хорошая новость: если мы попросим у Бога прощения за совершённое зло, Он сделает чудо: красное превратит в белое. Бог пообещал нам: «Если будут грехи ваши, как багряное (то есть красное), — как снег убелю» (Библия, книга пророка Исаии 1:18). Господь очень хочет видеть нас чистыми. Чище снега! Проси у Бога сил хранить себя чистым и добрым: не говорить злых и грубых слов, слушаться родителей, помогать, усердно трудиться, быть честным, не брать чужого без разрешения, смотреть и читать только то, что делает нас лучше. С Богом у тебя всё получится!

А теперь я предлагаю тебе выучить песенку-пожелание. Она напомнит тебе и всем окружающим, что Бог хочет, чтобы мы были чистыми, как снег. И даже чище! Кстати, там, где ты живёшь, уже выпал снег?

Елена Кудинова

Тихо падают снежинки,

покрывая шар земной,

и за лесом, и за горкой, —

заметают путь домой. Быть хочу я, как снежинка,

Чтобы радовать сердца.

Я хочу быть добрым, чистым.

Я хочу хвалить Творца! С Новым Годом поздравляем,

Просим с Господом дружить.

Как снежинки, быть желаем:

В чистоте и правде жить.

Ноты из сборника «Радуга Завета»

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.