В огненной печи

Однажды вавилонский царь Навуходоносор повелел сделать огромного золотого истукана. Затем он приказал трубить во все трубы и играть на всех музыкальных инструментах, а весь народ и приближённые царя, заслышав эти звуки, должны были упасть на землю и поклониться истукану. Тех, кто не послушает приказа царя, ждала смерть в раскалённой печи.

В назначенный час, когда заиграли трубы, все поклонились истукану, кроме друзей Даниила. Ведь они помнили Божью заповедь: нельзя поклоняться никому, кроме истинного Бога. Завистливые придворные решили воспользоваться этим и донести на юношей. «Эти иудеи: Седрах, Мисах и Авденаго не повинуются твоему приказу, не поклоняются золотому истукану, которого ты поставил», — сказали они царю.

Тогда Навуходоносор в гневе приказал привести юношей во дворец. Но друзья Даниила, ничуть не страшась, отвечали: «Да будет тебе известно, царь, что мы твоим богам служить не будем и золотому истукану не поклонимся. Наш Бог, Которому мы служим, может спасти нас и от раскалённой печи, и от твоего гнева».

Навуходоносор разъярился ещё больше, он приказал разжечь печь в семь раз сильнее, чем обычно, и бросить туда юношей. Воины связали их и бросили в самое пекло. Но из-за того, что печь была чрезмерно раскалена, пламя вырвалось из неё и попалило самих стражников.

А Седрах, Мисах и Авденаго, связанные, упали в раскалённую печь. Но случилось чудо: пламя огня даже не коснулось их. Бог уберёг их от жара печи.

Увидев это, Навуходоносор в изумлении воскликнул: «Не троих ли юношей мы бросили связанными в огонь? Я вижу четверых, и они не связаны вовсе. А четвёртый похож на Сына Божьего!» И он закричал: «Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Всевышнего Бога! Выйдите из огня!» Юноши выпрыгнули из печи — и все увидели, что они живы и невредимы.

Тогда Навуходоносор сказал: «Благословлен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, которые надеялись на Него, не побоялись царя и не поклонились чужому богу. Только настоящий Бог может так спасать!» И царь издал указ, чтобы по всему царству все люди прославили Бога.

Запомни: Бог может избавить тебя и от раскалённой печи, и от гнева царя.

«Чудесные странички» № 4/2009

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.