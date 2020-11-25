Без работы во время карантина

Бывают в жизни такие периоды, когда ничего не можешь сделать сам. К примеру, этот карантин…

В нашей семье и муж, и я остались без работы. Мы просто ждали, молились и верили, что Бог усмотрит решение нашей проблемы.

Получилось так, что за пару дней до нашего возвращения из Москвы в родной город у брата освободилось жильё: съехали квартиранты. И он предложил нам там пожить. Это было актуально, поскольку мы приехали из столицы и боялись (вдруг мы переносчики) за родителей, у которых должны были остановиться.

Брат выставил квартиру на продажу, но с апреля по конец мая по объявлению никто не позвонил. Зато потом первый же позвонивший, осмотрев квартиру, решил её купить. Брат договорился, чтобы мы могли там пожить ещё две недели, пока оформляется сделка. Мы с мужем очень обрадовались.

В понедельник, 8 июня, мы неспешно освободили квартиру. В этот же день после обеда мне звонит директор и просит выйти на работу в ближайшие дни. А мужу пишут по объявлению и приглашают на постоянную работу, о которой он мечтал больше года.

На следующий день мне звонит подруга и предлагает пожить бесплатно в её квартире три недели, потому что они выезжают, а месяц оплачен.

Мы просто не могли поверить, насколько быстро могут измениться обстоятельства. Бог заранее всё решил для нас. И это никак не похоже на совпадения.

Этот опыт научил нас доверять Богу, уметь ждать. Ведь Господь готовит для нас только лучшее. Когда мы учимся доверять Небесному Отцу и терпеливо ожидать ответа на молитву, наша вера крепнет. Не зря в Священном Писании сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас» (1 послание Петра 5:7).

Анастасия Александрова, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.