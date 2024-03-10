Без вести пропавшие

Как много их, всех без вести пропавших,

На всех фронтах земных кровавых войн,

И матерей, их ждать не переставших,

Ждать возвращенья сыновей домой.

В могилах братских, в этих общих ямах,

Они лежат, а им венки несут.

К ним, молчаливым всем и безымянным,

Приходят те, которые живут.

Им постелила смерть свои постели.

Мы не услышим их из-под земли.

Они не скажут, как они хотели,

Хотели тоже жить, и не могли.

Наш Бог Отец нас ждёт с войны и верит,

Что мы вернёмся в отчий дом родной.

Он так давно открыл спасенья двери,

Нам жизнь открыл немыслимой ценой.

Как много их, спасенье не принявших —

Благую весть, дарованную нам,

Без вести этой, без вести пропавших,

И знает Бог их всех по именам.

Без Бога эти души опустели,

И смерть уже взяла над ними власть.

Могли бы жить, но жить не захотели,

Предпочитая навсегда пропасть.

Татьяна Хлопкова