Без вести пропавшие

Как много их, всех без вести пропавших,
На всех фронтах земных кровавых войн,
И матерей, их ждать не переставших,
Ждать возвращенья сыновей домой.
В могилах братских, в этих общих ямах,
Они лежат, а им венки несут.
К ним, молчаливым всем и безымянным,
Приходят те, которые живут.
Им постелила смерть свои постели.
Мы не услышим их из-под земли.
Они не скажут, как они хотели,
Хотели тоже жить, и не могли.
Наш Бог Отец нас ждёт с войны и верит,
Что мы вернёмся в отчий дом родной.
Он так давно открыл спасенья двери,
Нам жизнь открыл немыслимой ценой.
Как много их, спасенье не принявших —
Благую весть, дарованную нам,
Без вести этой, без вести пропавших,
И знает Бог их всех по именам.
Без Бога эти души опустели,
И смерть уже взяла над ними власть.
Могли бы жить, но жить не захотели,
Предпочитая навсегда пропасть.
Татьяна Хлопкова