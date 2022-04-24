Мне как будто обещана встреча,

Только дату забыли сказать.

Вспоминаю его в этот вечер.

Он мой сын, а я его мать.

Так случилось, что все испытанья

Не хватило мне сил одолеть.

День рожденья стал днём расставанья,

Вместо жизни ждала его смерть.

Где-то в вечности, будто спросонок,

Из-под маленькой детской руки,

Улыбнётся мой мёртвый ребёнок,

Распахнутся глаза-васильки.

Я тогда сразу стану моложе

И впервые за тысячу лет

Назову его имя: «Серёжа»,

А он скажет мне «мама» в ответ.

И мы встретимся, будто бы только

Потерялись и снова нашлись.

Я ждала этой встречи, но сколько?

Девять месяцев, или всю жизнь?!

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.