Мне как будто обещана встреча,
Только дату забыли сказать.
Вспоминаю его в этот вечер.
Он мой сын, а я его мать.
Так случилось, что все испытанья
Не хватило мне сил одолеть.
День рожденья стал днём расставанья,
Вместо жизни ждала его смерть.
Где-то в вечности, будто спросонок,
Из-под маленькой детской руки,
Улыбнётся мой мёртвый ребёнок,
Распахнутся глаза-васильки.
Я тогда сразу стану моложе
И впервые за тысячу лет
Назову его имя: «Серёжа»,
А он скажет мне «мама» в ответ.
И мы встретимся, будто бы только
Потерялись и снова нашлись.
Я ждала этой встречи, но сколько?
Девять месяцев, или всю жизнь?!
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.