Библейская математика

Книга пророка Даниила содержит пророчества, простирающиеся вплоть до нашего времени и даже дальше. Если верить Библии, мы дожили до последних дней истории нашего мира, а потому нам нужно серьёзно изучить древнее пророчество, чтобы знать, что было и что ожидает нас.

Даниилу было дано впечатляющее видение о 2300 вечерах и утрах — самом длинном пророческом периоде в Библии: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (книга пророка Даниила 8:14). Даниил был изумлён открывшимся видением и не понимал его. Ангел прилетел помочь ему. В девятой главе книги пророка Даниила мы читаем данные Богом разъяснения.

«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых» (Даниила 9:24).

Что такое седмина?

Седмина — это неделя. Но в этом пророчестве речь идёт не о буквальных неделях (иначе весь период занял бы около полутора лет, а этого срока недостаточно для совершения стольких важных событий).

Есть библейский текст, дающий нам подсказку: «год за день» (книга Числа 14:34).

1 седмина = 7 лет

70 седмин = 490 лет (или пророческих дней)

490 лет — это первый отрезок длительного периода в 2300 лет.

490 лет (7 седмин) — особенное время, предназначенное для иудейского народа.

«Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ], и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» (Даниила 9:25).

Когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима?

Обращаясь к книге Ездры 7:6, 7, 13, мы находим упоминание о повелении царя Артаксеркса о возвращении народа Израильского из плена и о восстановлении Иерусалима. Оно было дано в 457 г. до н.э. Этот год и следует считать исходной точкой, началом длинного пророческого периода.

Сколько времени должно пройти с указа о восстановлении Иерусалима «до Христа Владыки»?

7 седмин+62 седмины = 69 седмин (483 года)

457 г. до н.э. + 483 = 27 год н.э. (т.к. мы используем календарь, в котором нет нулевого года).

27 г. н.э. — год крещения Иисуса Христа.

«И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придёт, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Даниила 9:26).

Библия говорит, что «Иисус, начиная [Своё служение], был лет тридцати» (Евангелие от Луки 3:23).

Почему в Библии сказано, что Иисусу было около 30 лет, а крещение произошло в 27 году по Р.Х.?

Установлено, что христианское летоисчисление, введённое монахом Дионисием в 525 году по Р.Х., ошибочно начато на 4 года позже действительного времени рождения Христа.

Христос родился не в первом году н.э., но раньше, при жизни Ирода, а Ирод Великий, как выяснилось, умер в 4 году до н.э.

«И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределённая гибель постигнет опустошителя» (Даниила 9:27).

Итак, 69 седмин (недель), или 483 года, привели нас к 27 году по Р.Х., то есть к тому времени, когда Иисус был крещён. Свою первую проповедь Он начал словами: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Евангелие от Марка 1:15). Как видим, Иисус внимательно изучал пророчество Даниила. Изучал его и апостол Павел, написавший: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Послание галатам 4:4). Таким образом, закончились 69 недель (7 седмин и 62 седмины), и началась 70-я седмина. Помните, что особенное время, данное иудейскому народу, было 70 седмин (или 490 лет)?

Что произошло в эти последние 7 лет?

Писание сообщает нам, что Христос буден предан смерти. Это должно было произойти в 31 г. по Р.Х., потому что в 27 тексте говорится, что «в половине седмины прекратится жертва». Христос был предан смерти по окончании трёх с половиной лет служения людям, т. е. в половине седмины, как и было предсказано.

Какой завет утвердила одна седмина?

Речь идёт о Новом Завете в Крови Христовой, что и произошло во время последней Вечери и совершилось на Голгофе. Середина последних семи лет (от 27 г. до 34 г. по Р.Х.) приходится на 31 г. по Р.Х.

Почему у Даниила сказано, что в половине седмины прекратится жертва?

После смерти Иисуса на кресте как Агнца Божия иудейские жертвы и приношения в Иерусалимском храме должны были прекратиться. Небо дало знак для этого: сверхъестественным образом тяжёлая завеса храма разорвалась надвое сверху донизу, когда Иисус, «опять возопив громким голосом, испустил дух» (Евангелие от Матфея 27:50, 51). Отныне жертвы, которые были прообразом Христа, не были нужны: истинный Агнец был принесён в жертву раз и навсегда.

Но осталась ещё половина седмины. Как исполнилась она?

По воскресении Своём Христос повелел апостолам ещё раз возвестить иудеям совершившийся план спасения. Апостолы так и поступили, проповедуя вначале главным образом иудеям. Мученической смертью Стефана (его побили камнями за проповедь о Христе) ознаменовалось окончание 70-ти седмин для народа иудейского. Проповедь Евангелия начала широко распространяться среди язычников, достигнув и нас с вами.

Что же дальше? Ведь 490 лет являлись лишь частью пророческого периода в 2300 лет?

2300 – 490 = 1810 лет

490 лет закончились в 34 году по Р.Х. Осталось ещё 1810 лет. Они пришли к завершению в 1844 году. Тогда, согласно пророчеству, должно было очиститься некое святилище. Но речь не шла о земном святилище, потому что его работа к тому времени закончилась. Интересно, о чём речь? Мы расскажем об этом в следующем номере.

Даниилу было сказано: «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают её, и умножится ведение» (Даниила 12:4).

Будете ли вы в числе тех, кто назван «многими» в этом тексте? Друзья, мы с вами живём в то время, когда пора читать и исследовать книгу пророка Даниила. Бог счёл нужным открыть Даниилу (и нам через него) определённые сроки. «Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Библия, книга пророка Амоса 3:7). Хотите знать, что нас ждёт? Исследуйте Библию.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.