Библейская археология: о чём расскажут камни

15 августа отмечается день археолога. Может ли Библия считаться надёжным историческим документом и помогать археологам в работе? Может! Всё новые открытия подтверждают достоверность Книги книг. Когда-то Христос сказал, что камни возопиют. О чём же свидетельствуют эти камни?

Историческая точность Биб­лии подкреплена многими археологическими находками. Тенденция почти всё ставить под сомнение возникла в эпоху Просвещения и продолжала развиваться в XIX веке, на протяжении которого видные историки и богословы не раз высказывали сомнения по поводу библейской истории. Но с тех пор ситуация коренным образом изменилась, потому что многие археологические открытия замечательным образом подтверждают истинность Библии.

Сто лет назад многие не верили в реальность целого ряда упомянутых в Библии древних городов, поскольку не было обнаружено никаких следов их существования. Большие центры, вроде Вавилона и Ниневии, совсем не упоминались в других источниках. Однако современная археология открыла и раскопала эти и другие города, и никто больше не может отрицать их существование.

Яркий пример — обнаружение впечатляющего дворца Саргона Второго, ассирийского царя, правившего большую часть VIII века до Р.Х. На стенах этого дворца (территория современного Ирака) была сделана надпись, сообщающая о том, что Саргон Второй завоевал Северное Израильское царство (Самарию) в 722 г. до Р.Х. Ему удалось пленить 27290 его жителей. Более двух тысячелетий об этом событии было известно только из библейского источника. Теперь найдено небиблейское подтверждение этого повествования. Комментируя данное открытие, историк Моше Перльман сказал:

«Скептики, сомневавшиеся в достоверности даже исторических частей Ветхого Завета, стали разом пересматривать свои взгляды».

До сих пор археологам не удалось достоверно обнаружить древние города Содом и Гоморру, упомянутые в Библии. Долгое время считалось, что Содом и Гоморра — не более чем легенда. Однако в 1964 году итальянская археологическая экспедиция под руководством профессора Паоло Маттиэ начала раскопки в местечке Телль-Мардих в Сирии, продолжавшиеся до 1982 года. В результате был открыт древний город Эбла. Среди уникальных находок Эблы — государственный архив царского дворца, в котором было найдено более 17 тысяч клинописных табличек. Среди десятков городов, упоминаемых в них, учёные встретили Содом, Гоморру и Сигор. В этих документах библейские города фигурируют как торговые партнёры Эблы, покупающие у неё серебро и ткани. Таким образом, существование Содома и Гоморры доказано. Дело за «малым» — найти сами города. В Библии указано, что место, где стояли города грешников, залито водой или стало низиной (используется слово «ниспроверг»). Ещё известно, что это район Мёртвого моря. Предположительно, Содом и Гоморра находятся как раз на его дне или на побережье, так как уровень воды в древние времена был значительно выше.

Больше всего вызывало недоверие скептиков упоминание о том, что жена Лота, обернувшись посмотреть на гибель Содома, превратилась в соляной столб. Однако после раскопок в древнем городе Помпеи (Италия) даже люди, не верящие в Бога, уже не могли отрицать возможности подобного явления.

Дело в том, что в 79 году нашей эры, когда Помпеи погибли в результате извержения Везувия, вулканический пепел покрыл не только сам город, но и находившихся в нём людей. Тончайший пепел сотворил со своей добычей настоящее чудо сохранности. Он обволакивал тела, запечатлевая малейшие подробности, и когда впоследствии этот покров затвердел, а сами трупы истлели, их формы по-прежнему сохранялись… Нечто подобное могло произойти и с женой Лота.

Подготовил Николай Власов

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.