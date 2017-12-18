Поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой

Эта история произошла 3 декабря 2016 года в курортном городке Адлер. В этот день на черноморском побережье разразился сильный шторм. Я, занимаясь профессиональной видеосъёмкой, в свободное время люблю снимать природу, и поэтому не упустил возможность снять разбушевавшуюся стихию.

Волны необычной величины накрывали набережную, и солнце, ах, какое было солнце, жёлтого цвета, как золото! Всё в золоте — море, волны, деревья, люди. «Это красивые кадры», — подумал я и начал снимать то, что мне нравилось: брызги, развевающиеся на ветру пальмы, людей, которые ходили по набережной и наблюдали за стихией. Было очень красиво.

Когда я вернулся домой, то быстренько смонтировал небольшой видеоролик с самыми красивыми кадрами, подложил христианскую песню со словами:

«Пусть бушует шторм и гром гремит,

Над бурей буду я с Тобой парить.

Мой Отец — Ты Царь над всей землёй,

Я не боюсь — мой Бог со мной».

и выложил на свой канал в Ютуб.

Просыпаюсь утром, а у меня куча сообщений на почте и просмотров более 50 000 этого ролика. К вечеру просмотры перевалили за 75 000. Люди благодарили за красивые кадры, но больше всего обращали внимание на христианскую песню в сопровождении этого видео. Она о том, что Бог есть моя защита и что я не убоюсь даже сильного шторма, когда Бог со мной.

На этом история не заканчивается, а приобретает другой окрас. Через день один парень мне написал, что видел кадры с моего видеоролика в федеральных новостях на телеканале НТВ. Я заинтересовался и тут же нашёл этот сюжет на сайте НТВ. Вы его можете посмотреть вот по этому адресу: www.ntv.ru/video/1366002

Я увидел, что почти 70 % новостного сюжета построено на видеокадрах, которые снял я. С одной стороны, мне было приятно, что мои кадры пригодны для трансляции на федеральном эфире телекомпании НТВ, а с другой стороны… хотя бы разрешения спросили…

Долгое время я сам работал на коммерческом телеканале СТС и хорошо знаком с законом об авторских и смежных правах. Мои коллеги не должны были так делать — без моего согласия использовать мою работу и выдавать её за свою. Хотя бы написали титрами, что видео взято с сайта у такого-то человека, но и этого не было.

Пару дней после этого я хотел подать иск в суд и вернуть с телекомпании НТВ то, что причитается мне по закону за нарушение моих авторских прав, а это 200 000 – 300 000 р. Но в жизни христианина главное — это доверять Богу и Его слову в Библии. Каждое утро я читаю Слово Божье и применяю Его советы в своей жизни. Так и было в это утро, когда Бог меня обличил через Библию относительно этой ситуации с судом против НТВ. Размышляя, я вспомнил текст: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Луки 6:31). Я подумал, что не хотел бы, чтобы со мной кто-то судился, да ещё и выиграл против меня дело, и решил прислушаться к Божьему совету и обличению, не подавать в суд, но написать обычное письмо с предложением отметить мою работу как внештатного оператора. И если телекомпания сочтёт необходимым отблагодарить меня, то пусть купит объектив, который позволит мне развиваться дальше в видеосъёмке.

Через месяц поступил звонок от продюсера новостей телекомпании НТВ с извинениями и решением директора относительно моего письма. Она сказала: «Подобные дела обычно передаются в юридический отдел, и идут длительные разбирательства с судебным исходом, которые тянутся несколько лет. Но в вашем случае руководство, прочитав письмо, тут же удовлетворило это предложение — мы готовы купить у вас право на трансляцию ваших снятых кадров за сумму, равную цене хорошего объектива стоимостью 63 000 р., а вы уже сами сможете приобрести то, что вам нужно». Так мой съёмочный арсенал техники Бог пополнил приборами, которые мне позволяют сейчас снимать ролики, где много движений в кадре.

Так Бог действует в жизни христианина, который выбирает в своей жизни опору в Слове Божьем и точно следует написанному в Библии. Применяя это в своей жизни, он получает обильные Божьи благословения.

Вадим Сорокин, zdrav.tv

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.