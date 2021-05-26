Чтение Библии во время пандемии дало христианам надежду на Бога и будущее

В опросе, проведённом христианской благотворительной организацией Christian Research, около 42% респондентов заявили, что чтение Библии повысило их надежду на Бога во время кризиса.

Чуть менее четверти опрошенных (23%) считают, что благодаря чтению Библии у них улучшилось психологическое состояние, и почти половина респондентов (47%) в возрасте от 24 до 34 лет ответили, что чтение Библии во время пандемии улучшило их душевное состояние. Треть подростков в возрасте от 16 до 24 лет сказали, что чтение Библии помогло им чувствовать себя менее одинокими.

Более трети (35%) респондентов сообщили, что именно во время пандемии стали больше читать Библию, причём наибольший рост (53%) произошёл среди христиан в возрасте от 25 до 34 лет.

Опрос показал, что христиане стали чаще читать Библию: половина опрошенных читают её ежедневно, а четверть — «несколько раз в день». 27% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет и 32% в возрасте от 35 до 44 лет сообщили, что читают Библию несколько раз в день.

«Приятно видеть, что Библия даёт людям надежду и уверенность, — сказал автор онлайн-курса Библейского общества доктор Эндрю Оллертон. — Библия помогает нам возвыситься над нашими обстоятельствами и становится точкой отсчёта в неопределённые времена. Это всё равно, что почувствовать себя в море, а потом встать на скалу. Психологическое здоровье очень важно, а Священное Писание — источник стойкости и благополучия».

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.