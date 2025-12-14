Остановись во имя Бога

Посмертно изданная книга Чарли Кирка попала в список бестселлеров за три месяца до выхода.

Защитник традиционных ценностей Чарльз Кирк был застрелен в сентябре во время выступления в штате Юта. На тот момент ему был 31 год, и он готовился к выходу своей новой книги — книги о важности соблюдения субботы.

Наверняка вы слышали о соблюдении субботы евреями, но мало кто ассоциирует субботу с христианством. Многие не знают и того, что заповедь о святости субботнего дня входит в число Десяти заповедей и начинается со слова «помни». Удивительно: Бог говорит «помни», а весь мир забывает.

Вот полный текст этой заповеди:

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Библия, книга Исход 20:8–11).

Это самая длинная и самая подробная заповедь из десяти, но враг Божий потрудился, чтобы сделать её не просто незаметной, но даже ненавистной. Попытка изменить Божий Закон была предсказана древним пророком, писавшим: «Даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (Библия, книга пророка Даниила 7:25). Римско-католическая церковь своей властью перенесла празднование субботы на воскресенье, чего Господь не повелевал.

Христианский мир часто ссылается на Десять заповедей, но при этом упорно игнорирует одну из них — ту самую заповедь о субботе в самом сердце Закона. Не парадокс ли? Убивать, красть и прелюбодействовать нельзя, потому что так сказано в Десяти заповедях, а суббота (единственная заповедь, начинающаяся со слова «помни») — для евреев. Где логика?

Чарльз Кирк, подобно большинству современных христиан, долго не принимал очевидных слов четвёртой заповеди, но потом, честно изучив вопрос, сдался и стал отстаивать библейскую субботу. Его книга посвящена историческому значению субботнего дня и объясняет, почему соблюдать его сейчас важнее, чем когда-либо. Кирк называет субботу «радикальным актом сопротивления» в обществе, где «доминируют экраны и постоянный шум». Цель книги «Остановись во имя Бога» — показать читателям, как «соблюдение субботы восстанавливает баланс, снижает тревожность и питает душу». В мире, где так много людей страдает тревожностью, депрессией, паническими атаками, мире, который постоянно куда-то несётся, так важно делать остановки. И это не какая-то роскошь, а средство выживания. Еженедельный отдых в субботу — это не просто рекомендация, это заповедь от Бога.

Как отмечает издательство, новая книга «поможет вам понять, что соблюдение субботы — это не отказ от современной жизни, а протест против суеты и путь к подлинной связи, миру и осознанности. Это не просто день отдыха — это спасательный круг, который поможет вернуть то, что действительно важно».

Подготовил Михаил Руканов