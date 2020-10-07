Библия о питании

❗Отдавайте предпочтение растительной диете.

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, — вам [сие] будет в пищу» (книга Бытие 1:29).

❗Ешьте вовремя, не перекусывайте, не переедайте.

«Благо тебе, земля, когда… князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!» (книга Екклесиаста 10:17).

❗Никогда не употребляйте то, что Бог называет «нечистым».

Бог ничего не говорит просто так.

«Вот скот, который вам можно есть: волы, овцы, козы, олень, и серна, и буйвол, и лань, и зубр… Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жуёт жвачку, тот ешьте; только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом: верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены: нечисты они для вас; и свиньи, потому что копыта у неё раздвоены, но не жуёт жвачки: нечиста она для вас; не ешьте мяса их и к трупам их не прикасайтесь. Из всех [животных], которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя; а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте; но сих не должно вам есть из них: орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря. Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас, не ешьте [их]» (книга Второзаконие 14:4–19).

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.

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