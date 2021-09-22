Библия о смерти и воскресении

Библейская формула души содержится в следующем тексте: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Библия, книга Бытие 2:7). Итак, при сотворении человека происходил такой процесс:

ПРАХ+ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ (ДУХ)=ЖИВАЯ ДУША (живой человек)

При смерти, когда человек испускает дух, происходит обратное:

ЖИВАЯ ДУША–ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ=ПРАХ

Если нет дыхания жизни (духа), нет и души, потому что душа — это живой человек.

В Библии сказано:

«…возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (книга Бытие 3:19).

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (книга Екклесиаста 12:7).

Смерть сравнивается со сном.

«Просвети очи мои, да не усну я [сном] смертным» (Библия, книга Псалтирь 12:4).

«Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» (Евангелие от Иоанна 11:11–14).

Смертный сон — бессознательное состояние.

«Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают… и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чём, что делается под солнцем» (книга Екклесиаста 9:5, 6).

«Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (книга Псалтирь 145:4).

Душа смертна = человек смертен.

«Душа согрешающая, та умрёт» (книга пророка Иезекииля 18:4).

Любящие Господа воскреснут при Втором пришествии Христа.

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» (Евангелие от Иоанна 11:23, 24).

«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» (1 послание коринфянам 6:14).

До дня воскресения и праведники, и грешники покоятся в могилах. А что будет дальше? Читайте об этом в статье «Пробуждение от смертного сна»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.