Пробуждение от смертного сна

Человек умер. Что дальше? Давайте искать ответы не у людей, а в Слове Божьем — Библии.

Эта история произошла в 20-е годы прошлого века в США. Молодая и привлекательная Роза была душой компании и объектом восхищения многих молодых людей. Однако в возрасте 21 года Розу постигла страшная сонная болезнь. Однажды утром девушка проснулась и обнаружила, что не может пошевелиться. Местный врач сказал, что это пройдёт в течение недели, но шли месяцы и годы, а Роза оставалась всё в том же необъяснимом состоянии. Со стороны это выглядело так, будто она постоянно напряжённо пытается что-то вспомнить.

В конце концов её мышцы атрофировались и у неё развились симптомы болезни Паркинсона. Розу поместили в больницу, где она всё время лежала или сидела на инвалидном кресле. Её лицо не выражало ничего в течение десятилетий.

В 1969 году доктор Оливер Закс решил испытать недавно разработанный препарат на нескольких пациентах с сонной болезнью. Препарат был введён и Розе, и она очнулась от своего долгого сна. Но она не могла понять, что за пожилая женщина смотрит на неё из зеркала, ведь до сих пор ощущала себя двадцатилетней девочкой. Постепенно Роза снова впала в транс. Как записал в своём дневнике доктор Закс, «это была спящая красавица, которая не смогла вынести собственного пробуждения».

Сложно понять, каково это — проснуться в совершенно новом и чужом мире, потеряв самого себя где-то далеко в прошлом. Но я верю, что каждому из нас предстоит пережить ещё более удивительное пробуждение, чем то, которое испытала Роза.

Апостол Павел так говорит об этом необыкновенном событии: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16, 17).

Второе пришествие Иисуса Христа на нашу планету будет подобно взрыву звезды в ночном небе. В Библии говорится, что все люди увидят Иисуса Христа, явившегося в славе, что все люди, включая живых и воскресших искупленных, станут свидетелями установления Божьего Царства. Все воскресшие из мёртвых будут чувствовать себя так, будто время застыло в тот миг, когда смерть закрыла их глаза. Теперь они снова живы, даже более живы, чем когда-либо раньше.

Однако нам придётся смириться с горькой истиной, которая заключается в том, что для некоторых людей пробуждение не окажется столь чудесным. Новая эпоха Царства Божьего покажется им чужой и страшной.

Эти два столь различных ощущения при пробуждении соответствуют двум различным событиям. Весть книги Откровение совпадает со словами Иисуса о двух воскресениях мёртвых: воскресении жизни и воскресении осуждения. Иисус говорил об этом так: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна 5:28, 29).

Обратите внимание на следующее важное обстоятельство: все люди воскреснут, или же, иначе, пробудятся ото сна во время одного из двух воскресений. В Библии говорится: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом» (книга Откровение 20:6). Из этого текста мы видим, что при первом воскресении будут воскрешены только умершие праведники. Следовательно, нечестивые будут воскрешены позже.

Какая судьба ждёт тех, кто будет воскрешён в первое воскресение?

Мы читаем, что «над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Библия, книга Откровение 20:6). В Библии сказано, что по возвращении Иисуса прежде воскреснут люди, верившие в Христа, и будут вознесены для встречи с Ним на небесах. А затем и живые праведники (кто дожил до дня пришествия) будут преображены и также поднимутся на небеса, чтобы встретить Иисуса. Как свидетельствует апостол Павел: «Не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (Библия, 1 послание коринфянам 15:51–53). Новая жизнь вольётся в наши тела и наполнит их невероятной силой и энергией!

Что будет с нечестивыми?

Те, кто отверг и попрал Божью любовь, в страхе будут умолять скалы обрушиться на них и спрятать от лица Божьего.

Следует признать тот грустный факт, что жертвы сонной болезни были не виноваты в том, что с ними произошло. Однако всё обстоит совсем иначе в отношении тех, кто добровольно пребывает под властью смертельных дремотных чар греха. Если мы не найдём лекарство от нашего разделения с Богом, мы понесём на себе всю ответственность за катастрофу, которая будет ожидать нас в конце земного пути.

Вот что произойдёт при Втором пришествии Иисуса Христа: живые нечестивцы погибнут, мёртвые нечестивцы останутся в своих могилах, а все последователи Христа вознесутся на небеса вместе со своим Господом.

Что ждёт землю?

Что будет происходить на нашей планете в течение той тысячи лет, когда праведники будут царствовать вместе с Христом? Вот как апостол Иоанн описывает эти события: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (Библия, книга Откровение 20:1, 2). В чём же смысл оков? Все люди мертвы, всё разрушено, бесформенная пустота… Не осталось ни одного существа, которое можно было бы искушать.

Подробнее о тысячелетнем царстве мы поговорим в следующем выпуске газеты, а пока ответим на другой вопрос.

Когда воскреснут нечестивые?

Апостол Иоанн сообщает: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли» (Библия, книга Откровение 20:7). Я уже слышу ваши возражения: «Но мы думали, что нечестивцы мертвы. Кого же собирается обольщать сатана?»

Вернёмся к общей картине грядущих событий. В конце тысячелетнего царствования святых произойдёт второе воскресение: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет» (Библия, книга Откровение 20:5). «Прочие из умерших» — это нераскаявшиеся грешники, которые ненадолго вернулись к жизни, чтобы получить справедливое возмездие. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Библия, книга Откровение 20:15).

Мы едва ли можем представить себе отчаяние, овладевшее людьми, которые будут созерцать любящего Бога во всей Его славе, сознавая, что они уже никогда не смогут обрести вечную жизнь и стать частью Божьей семьи. Они навсегда упустили свой шанс! Какую невыразимую муку должна доставлять им эта мысль. Неудивительно, что в Библии этот эпизод описывается как время, когда по всей земле будет слышен плач и скрежет зубов.

Это те самые люди, которых Бог хотел спасти. Те люди, за которых умер Христос. Но они отвернулись от Бога.

Вопрос выбора

К сожалению, очень многие люди вовсе не считают благую весть по-настоящему благой. О таких людях апостол Павел пишет: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия» (Библия, 1 послание коринфянам 1:18). Это одна и та же весть. Однако её восприятие зависит от того, как человек отвечает на Божий призыв. Некоторым она представляется старой и глупой сказкой, не вызывающей никакого интереса. Другие видят в ней силу Божью. Возможно, Бог посылает благую весть одним людям, а дурную весть другим? Нет. Он даёт благодать в равной степени всем. Дальше — выбор человека. Какой выбор делаешь ты?

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.