Библейские тексты помогающие бороться со страхом

Пусть эти тексты помогут вам убедиться, что Божья любовь неизмеримо больше всего, что может случиться в вашей жизни, и ничто не может лишить вас этой любви.

✅«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (книга Псалтырь 33:8).

✅«Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня» (книга Псалтырь 33:5).

✅«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня» (книга Псалтырь 22:4).

✅«Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (книга Псалтырь 26:1).

✅«Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень» (книга Псалтырь 90:5,6).

✅«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (книга пророка Исаии 41:10).

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