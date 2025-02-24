Библия о благотворительности

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его» (книга Притчей 3:27).

«Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою» (книга Притчей 11:17).

«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоен будет» (Притчи 11:25).

«Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся» (книга Притчей 14:31).

«Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый» (книга Притчей 19:22).

«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Евангелие от Матфея 5:44).