Библия о настоящем и будущем Европы

Никакие союзы не смогли и не смогут сделать Европу единой, как бы ни старались люди. Древнее пророчество говорит, что до конца истории Земли на территории Европы не будет создано единой державы, которая могла бы претендовать на мировое господство.

Одним из самых удивительных снов за всю историю человечества можно назвать сон, приснившийся более 2600 лет назад царю древнего Вавилона. Эта история рассказана в Библии, во 2 главе Книги пророка Даниила.

Вавилон, первая мировая империя, был самой величественной, богатейшей и наиболее влиятельной из всех империй в цивилизованном мире тех дней. Ею правил могущественный царь Навуходоносор. Во второй год своего царствования он на своём ложе размышлял о том, как долго будет процветать его царство. В ту ночь Бог решил показать самодержцу, что произойдёт в будущем. Когда утром царь очнулся от тяжёлого сна, он был сильно встревожен. Несмотря на ранний час к царю были вызваны астрологи, маги, чародеи и заклинатели. Царь потребовал, чтобы они рассказали, что ему снилось, и истолковали сон. Но вавилонские мудрецы были бессильны выполнить это приказание. Царь в ярости приказал воинам казнить мудрецов. Узнав об этом, еврейский юноша Даниил, обладавший от Бога пророческим даром, попросил немного времени, чтобы обратиться к Богу и просить у Него мудрости для истолкования царского сна. И Бог в ту же ночь открыл Даниилу загадочный сон в ночном видении. Представ пред царём, Даниил начал свою речь со слов: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни» (Даниила 2:28).

Итак, сначала Даниил описал царю его сон: «Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его — медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всё вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Даниила 2:31–35).

Наконец, Даниил переходит к сути этого сна. Глядя прямо в лицо царю, он говорит: «Ты — эта золотая голова!» (Даниила 2:38). Историки подтверждают, что золото было самым подходящим символом для Вавилонского царства. Военные завоевания и архитектурные шедевры Вавилона были непревзойдёнными. Золото щедро использовалось при украшении вавилонских зданий. Легендарные висячие сады Вавилона были одним из семи чудес света, известных в древнем мире.

Даниил продолжал: «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего…» (Даниила 2:39). И Даниил дожил до того времени, когда это произошло. 13 октября 539 г. до н. э. золотое царство Вавилона пришло к своему бесславному концу. Коалиционное правительство мидян и персов, конечно, было менее могущественным, чем величественная Вавилонская империя, но оно управляло Средним Востоком в течение двух веков.

Даниил предсказал, что правление этого царства из серебра тоже подойдёт к концу: «…и ещё третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землёю» (Даниила 2:39). Это предсказание исполнилось, когда блестящий молодой полководец Александр Македонский разбил персидского царя Дария III в битве при Арбеле

правителем самой обширной империи, которая когда-либо существовала. Интересно, что большинство доспехов, которые носили греки, были сделаны из меди, третьего металла из сна Навуходоносора. После смерти Александра империя ослабла и была разделена на несколько частей, а затем уничтожена в битве при Пидне в 168 г. до н. э.

Теперь наступает время самого ужасного из этих царств. Железные голени хорошо подходили для описания безжалостной разрушительной власти четвёртой мировой империи. Вот как Даниил описывает её царю: «А четвёртое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет всё, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать» (Даниила 2:40). Это точное описание Римской империи.

Далее ход пророчества меняется. Никакой единой мировой империи после Рима не возникнет: «А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделённое… это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Даниила 2:41, 43). Пророк предсказал, что произойдёт разделение железной монархии Рима. Именно так и случилось. Варварские набеги разделили империю на несколько государств, которые сформировали основание современной Европы. Господь сказал, что эти царства никогда впредь не объединятся в одну мировую империю. Даже с общим рынком и единой валютой Европа останется раздробленной.Причём, страны символично представлены такими разными материалами, как железо и глина, что свидетельствует о том, что часть государств разделённого царства будут сохранять сильные позиции, а часть — останутся слабыми. Именно эта «глиняная» хрупкость не позволит Европе обрести былое единство, силу и могущество в ходе всей дальнейшей истории Земли.Со времён пророка Даниила прошло более двух с половиной тысяч лет. Последовательно сменили друг друга великие империи. После падения Рима многие правители пытались создать мировые державы, но все эти попытки закончились провалом. Амбициозные планы Карла Великого, Наполеона, Гитлера потерпели поражение. И сегодня Европа, называемая Единой, остаётся территорией, раздираемой проблемами и противоречиями.

А что произойдёт далее? Вот каково завершение сна о великом истукане: «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Даниила 2:44, 45).

Следующим великим событием на сцене человеческой истории будет Второе пришествие Христа и установление Его царства не руками человеческими, но могущественной рукой Божьей — Царство, которое наполнит всю землю. Тогда исполнится пророчество: «Царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков» (Библия, книга Откровение 11:15).

И это событие обязательно состоится, как состоялись ранее исполнившиеся части пророчества.Дорогие друзья! Мир находится не в руках человека. Он в руках Божьих. Но человек, исследующий Библию и верующий в это драгоценное Божье Слово, находится в безопасности, так как он знает не только о том, чего ожидать в будущем, но и как обрести спасение от всех будущих бедствий, грядущих на нашу планету. Это спасение заключается в твёрдой вере в Господина грядущего Царства Божьего — Сына Божьего Иисуса Христа, Который на Голгофском кресте доказал Свою любовь к людям и взывает к сердцу каждого из нас: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам…» (Матфея 25:34). Откликнитесь на Его призыв!

Подготовила Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.