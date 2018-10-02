Что говорит Библия о смерти и воскресении

Что Сам Христос сказал о цели Своего Второго пришествия?

«Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Иоанна 14:2, 3).

Что произойдёт при Втором Пришествии Христа?

«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фессалоникийцам 4:16).

Что произойдёт с теми верующими, которые встретят Пришествие Христа живыми?

«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фессалоникийцам 4:17).

Как изменятся тела детей Божьих при Втором Пришествии?

«Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Коринфянам 15:51–53).

Какое утешающее и ободряющее обетование оставил Бог тем, кто умирает, уповая на Него?

«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?» (Осии 13:14).

Кем Сам Христос называет Себя?

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек» (Иоанна 11:25, 26).

На чём основана надежда и утешение христианина?

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним» (1 Фессалоникийцам 4:14).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.