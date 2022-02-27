Почему мы утверждаем, что этот зверь — США?

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим» (Откровение 13:11).

Зверь — царство

В книге пророка Даниила 7:17 сказано, что звери символизируют собой царей или царства. Второй зверь из 13 главы книги Откровение — это царство, нация.

Место появления

Обратим внимание на то, откуда появляется зверь. Из земли. Все предыдущие звери, упомянутые в пророчествах, выходили из моря. А в Откровении 17:15 говорится, что море представляет народы, племена. Можно предположить, что земля в таком случае — это незаселённая территория. Значит, интересующий нас зверь вышел из незаселённой, необжитой, пустынной земли.

Время появления

В книге Откровение 13:10 говорится, что первый зверь (речь идёт о папстве) пойдёт в плен. Следующий же текст свидетельствует о появлении второго зверя — того самого, который вышел из земли.

В 1798 году французский генерал Бертье по поручению Наполеона захватил папу римского в плен. К этому времени США стали нацией, с которой приходилось считаться.

Изучая историю, мы обнаруживаем, что только одна мировая держава вышла на арену около 1798 года — это Соединённые Штаты Америки.

Кстати, в 1798 году папской системе не был положен конец, она была просто «ранена». В Откровении 13:3 говорится: «Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем». В наше время популярность папства стремительно растёт. Смертельная рана исцеляется на наших глазах. Папа римский сегодня — всемирно почитаемый лидер. Вся земля следит за ним.

Внешний вид

Как же выглядит зверь, вышедший из земли? «Он имел два рога, подобные агнчим». Агнец представляет молодость. Это не старое животное, но недавно появившийся на свет ягнёнок. Рога — символ власти. У первого зверя (папства) на рогах были диадемы, указывающие на монархическую форму правления. У второго же зверя была иная власть. Вероятно, это намёк на демократическую форму правления, на терпимость. Но этот подобный ягнёнку зверь оказывает влияние на весь мир, заставляя всех поклониться «первому зверю» (книга Откровение 13:12).

Роль США в последнее время

Страна-агнец начинает говорить, как дракон, диктуя всему миру свою волю. «Он действует… со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела» (Откровение 13:12). Выходит, что США заставят людей всего мира поклониться папству. Церковь и государство, которые долгое время были разделены, объединятся, чтобы навязать религиозные правила. Протестантская Америка протянет через океан руку папству, чтобы заключить союз церкви с государством.

Когда государство начнёт принимать религиозные законы, вспомните эту статью. То, что сегодня кажется невероятным, скоро начнёт сбываться на наших глазах. На чьей стороне окажемся мы? Будем ли до конца стоять за верность Божьему Закону? Да поможет нам Господь занять Его сторону в великом противостоянии между добром и злом, между человеческими постановлениями и законом Творца.

Михаил Руканов

Итак, второй зверь из 13-й главы Откровения:

Появился около 1798 года в незаселённой земле.

Это молодая нация.

Она не станет монархией, хотя возвысится до положения влиятельной державы.

Мы видим, что Иоанн Богослов указал на возникновение США. Эта страна точно соответствует пророчеству.

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Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.