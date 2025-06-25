Библия о труде

«Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — ко греху» (книга Притчей 10:16).

«И если какой человек ест и пьёт, и видит доброе во всяком труде своём, то это — дар Божий» (книга Екклесиаста 3:13).

«Трудящийся достоин пропитания» (Евангелие от Матфея 10:10).

«Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела…» (книга Исход 20:9, 10).

«Трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать»» (книга Деяния Апостолов 20:35).

«Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Послание ефесянам 4:28).