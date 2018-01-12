Бизнесмен в Украине превратил фабрику в адвентистскую школу

Бизнесмен Адвентист Седьмого Дня, неплохо живший на западе Украины, задавал себе вопрос, как его богатство можно было бы использовать, чтобы улучшить его родной город, Тячев.

Однажды он рассказал о своих размышлениях Владимиру Ткачуку, директору отдела образования Евроазиатского дивизиона, на территории которого находятся Украина и большая часть республик бывшего Советского Союза.

Ткачук ответил: «Школы — в наши дни один из лучших способов достижения людей в мире».

Бизнесмен пристально смотрел на Ткачука. «У меня есть здание», — сказал он. «Это именно то, что я хочу сделать».

Всего через три месяца Дордяй превратил здание фабрики в привлекательную трехэтажную школу с красивой спортивной площадкой. В сентябре 2016 года адвентистская школа «Счастливое место» открыла свои двери для 36 детей.

В этом году набор в школу, которая имеет 1-4 классы и дошкольное учреждение, удвоилось до 70 детей, заполнив классные комнаты.

Спортивное поле является одним из лучших в городе, и другие школы отправляют сюда своих детей для участия в товарищеских матчах. Каждый раз, когда приезжают гости, адвентистский руководитель объявляет, “Это — специальная школа. Мы изучаем здесь Библию и не ругаемся. Итак, прежде чем мы будем играть, вы хотели бы запомнить короткий библейский стих?» Дети отвечают громким криком: «Да!».

Недавно дети с радостью выучили текст Иоанна 10:10, где Иисус говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».

«Дети быстро выучили, а затем повторили его», — сказал Ткачук, который присутствовал там и рассказал о событиях, происходящих в школе. «После этого они играли».

На расстоянии 75 километров от них, члены намного более крупной адвентистской церкви, состоящей из 300 человек, увидели процветающую школу и спросили друг друга, “Почему мы не можем открыть школу?” Итак, в этом году они открыли школу с 22 детьми в своем городе, Ильнице.

Оригинальная версия этой истории была опубликована в Adventist Mission.

Эндрю МакЧесни, Adventist Mission

По материалам logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2018 г.