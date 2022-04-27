«Благими намерениями вымощена дорога в ад», — говорят в народе. Сегодня мы поразмышляем о седьмой заповеди Божьего Закона, глясящей: «Не прелюбодействуй», и увидим, как благие, казалось бы, порывы могут привести к трагедии.

Как это бывает

Не так давно мне попался странный пост в соцсетях. В нём девушка доказывает всему миру, что она не имеет никаких видов на женатого мужчину, с которым много общается в последнее время. Она пытается убедить читателей (и саму себя, похоже), что просто помогает бедняге решить семейные проблемы. Добрая душа! Ну как же без неё? Конечно, жена этого мужчины плохая, она неспособна понять тонкую душу своего мужа, она вся в детях, работе и домашних делах, а с кем человеку поговорить? И тут появляется она — воплощение понимания и сочувствия. Она подставляет дружеское плечо, кивает, внимает и восхищается. От разговоров с ней у мужчины вырастают крылья… Какая она молодец!

Через пару дней новый пост. Опять странный. Но какой-то предсказуемый. В нём та же девушка заявляет, что этого мужчину (того самого чужого мужа) послал ей Сам Бог, чтобы они вместе двигались к благородной цели, вдохновляя друг друга на великие свершения. Похоже, к тому времени уже не один человек высказал ей своё мнение о таком поведении, о том, что она разлучница и т. д. В ответ она пишет, что в детстве на себе испытала, что такое развод родителей… Много ещё высокопарных слов, суть которых в следующем: оставленные дети и жена — не первые и не последние; да, разлука — это больно, но я сама это когда-то пережила, а потому и они переживут; у меня хорошие отношения и с отцом, и с отчимом, значит, и эти прорвутся…

А как благородно всё начиналось. Скорее всего, не была эта девушка злостной намеренной разлучницей. Просто состоялся разговор по душам. Возникла симпатия. На первый взгляд, вполне невинная. Появилось желание поддержать человека. А потом пошло-поехало. А девушка так заигралась в мать Терезу, что перестала видеть и понимать очевидное.

Охраняйте подступы к сердцу

В какой момент была допущена ошибка? Вероятно, тогда, когда они впервые остались наедине. Или когда стали регулярно общаться в соцсетях. Позвольте привести здесь цитату из книги, написанной более столетия назад женщиной-христианкой:

«О, как много искалеченных судеб из-за того, что рушатся стены, которые ограничивают уединённость каждой семьи и которые должны хранить её чистоту и святость! Третьему лицу доверяются тайны жены, и её личные семейные дела излагаются ближайшему другу. План сатаны состоит в том, чтобы разъединить сердца мужа и жены. О, если бы это можно было остановить! Каких бед можно было бы избежать! Сокройте в своих сердцах знание о недостатках друг друга. Говорите о своих тревогах наедине с Богом. Он может дать вам правильный совет и верное утешение, которые будут чисты и не принесут горечи. Когда женщина рассказывает о своих семейных проблемах или жалуется на своего мужа другому мужчине, то она оскверняет свои брачные обеты; она бесчестит своего мужа и разрушает стену, воздвигнутую, чтобы хранить святость семейных отношений; она настежь распахивает дверь и приглашает войти сатану с его коварными искушениями. Это как раз то, чего хочет сатана. Если женщина приходит к брату-христианину с рассказом о своих бедах, разочарованиях и испытаниях, то он должен всегда посоветовать ей, если ей необходимо поделиться с кем-нибудь своим горем, выбрать сестёр в качестве доверенных лиц…» (Эллен Уайт, «Христианский дом»).

Если коротко, то не нужно выносить сор из избы. А если крайне необходимо с кем-то посоветоваться, то пусть женщины обращаются к женщинам, а мужчины — к мужчинам.

Эмоциональная измена

Не нужно жалеть чужих мужей. И чужих жён. Если, конечно, вы не психолог, или психотерапевт, или священник (этой категории людей нужно быть особенно бдительными).

Слышали ли вы об эмоциональной измене? Когда время, внимание, силы, привязанность тратятся не на тех, кому принадлежат по праву. Во всех семьях бывают нелёгкие времена, периоды кризиса. Никогда не становитесь между мужем и женой. Семейный союз свят. Он созидался годами. Если в то время, когда мужчина должен решать возникшие проблемы с той, с которой многие годы делил горести и радости, воспитывал детей, его вдруг приголубит чужая — нежная и полная тайн, никакие её благие намерения не уменьшат её вины. Женщины (какими бы добрыми вы ни были, какими бы возвышенными мотивами ни руководствовались), прочь от чужой семьи! Это же относится и к мужчинам.

Такие советы могут кому-то показаться дикостью. Но судите сами: справедливо ли заботиться о чувствах этого милого собеседника больше, чем о чувствах тех, кто доверен вашему попечению Самим Богом? Вступив в брак, вы взяли на себя ответственность за спутника жизни и за детей. Перед ними вы в долгу.

Дьявол может манипулировать вами, зная ваше доброе сердце. Проявив малейшую неосмотрительность, вы можете зайти туда, куда совсем не планировали. Вот что говорит об этом библейский мудрец Соломон: «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошёл за нею, как вол идёт на убой, и как олень — на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки и не знает, что они — на погибель её… Да не уклоняется сердце твоё на пути её, не блуждай по стезям её, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею: дом её — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти» (книга Притчей 7:21–27). Очень поэтично и очень метко. Прислушайтесь к вековой мудрости и не надейтесь, что ваш случай особенный. Приберегите нежные чувства для своей семьи.

Марина Вологина

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.