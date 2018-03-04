Благодарность Марии

Евангелие от Луки, глава 7

Мария Магдалина вела неправедный образ жизни, но встреча с Иисусом полностью изменила её, и мы ещё не раз встречаем имя этой женщины в Евангелиях, вплоть до креста и воскресения. Вот одна из историй о ней.

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром.

38 И, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.

40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.

41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,

42 Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?

43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.

44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла;

45 Ты целования Мне не дал,

а она, с тех пор как Я пришёл, не перестаёт целовать у Меня ноги;

46 Ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.

47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.