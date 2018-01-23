Благодарность может спасти брак

Исследователи из Университета Джорджии (США) обнаружили, что выражение благодарности является ключевым умением, помогающим избавиться от негативных последствий семейных конфликтов и обладающим значительным влиянием на улучшение качества брака.

Исследователи использовали телефонный опрос, чтобы задать 468 женатым людям вопросы об особенностях их семейных отношений. Результаты показали, что благодарность была самым значимым фактором, влияющим на качество брака.

«Мы обнаружили, что понимание того, что ваш супруг ценит вас, прямо влияет на то, как вы относитесь к своему браку», — говорит соавтор исследования Тед Футрис.

Простое слово «спасибо» помогает показать супругу, что мы ценим его, и то, что он делает для нас. А это, в свою очередь, влияет на его отношение к нам.

«Наш опрос показывает удивительную силу простого «спасибо», — говорит научный руководитель исследования Ален Бартон. — Даже если пара испытывает сложности в отношениях, благодарность помогает привести их в норму и улучшить климат в семье». Также исследования показали, что чем больше супруги выражают свою признательность друг другу, тем меньше они думают о разводе.

«У всех пар есть разногласия и споры», — говорит Тед Футрис. — Но что отличает браки, которые длятся, от тех, которые заканчиваются разводом? Это не то, как часто супруги ссорятся, но как они ссорятся и как они относятся друг к другу ежедневно».

Источник: news.uga.edu

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.