Семейное образование как альтернатива традиционной школе

Как вырастить гармоничного, успешного и счастливого человека? Как воспитать в детях преданность своей семье, своей вере и своей культуре? Как передать разносторонние знания в индивидуальном формате? Мы убеждены, что семья — это лучшая и самая естественная школа для наших детей.

Образование в семье имеет давнюю традицию и существовало в России на протяжении нескольких столетий. После длительного перерыва ценности семейного образования вновь привлекают множество людей. Федеральный закон «Об образовании» (статья 17) рассматривает эту форму как полноценную форму получения образования наряду с традиционным школьным обучением.

Сегодня около трёх миллионов детей во всём мире (особенно в США и Канаде) находятся на семейной форме образования. В России таких детей уже более 100 тысяч. Если раньше обучение в семье ассоциировалось прежде всего с невозможностью, по разным причинам, посещать школу, то сейчас семейное образование — осознанный выбор десятков тысяч родителей, которые ответственно и заинтересованно относятся к вопросу обучения и воспитания своих детей. Эти родители хотят предоставить детям все преимущества качественного образования в сочетании с индивидуальной образовательной траекторией.

Всё чаще родители остаются неудовлетворёнными качеством образования, снижением мотивации детей к развитию и обучению. К тому же и уровень знаний школьников находится на очень низком уровне и продолжает снижаться, несмотря на миллиардные бюджеты Министерств образования. В качестве стратегического ответа на эти вызовы западные христиане создали мощное движение семейного образования или «хоумскулинга». Только в США таких детей 2,5 млн, и они показывают отличные академические результаты. Также дети-семейники достигают поразительных успехов во многих областях и прекрасно социализируются благодаря общению с людьми различного возраста и взаимодействию с экспертами в различных сферах жизни.

Мама-учитель советует

Барбара Уэст, многодетная мама, более 30 лет практикующая семейное образование, поделилась своими секретами успешного образования и воспитания детей на Международной конференции семейного образования, которая прошла в мае 2019 г. в Москве.

1. Образование не сводится к обучению школьным предметам. Образование гораздо шире академической составляющей, и оно неразрывно связано с воспитанием.

2. Наставничество. Родителю следует подавать во всём пример детям, обращать пристальное внимание на качество общения с подрастающим поколением, а также выстраивать отношения в двух плоскостях: с Богом и с детьми. Родитель-наставник помогает детям видеть дары, которые даёт Бог. С возрастом дети получают всё больше свободы, так как они научились самостоятельно познавать Бога, мир и самих себя.

3. Личностные качества важнее профессиональных навыков. Добросовестность, честность, скромность, терпение, сострадание и готовность помочь будут очень кстати в любой профессии.

4. Навыки, необходимые для жизни. Школа — это оторванное от действительности, искусственно созданное и огороженное забором пространство, мало общего имеющее с реальной жизнью. Именно в семье есть высокие шансы научиться тому, что пригодится в жизни.

5. Управление временем включает умение составить план, расставить приоритеты, распределить ответственность, сформировать привычку к выполнению рутинных дел (гигиенические процедуры, организация приёма пищи и т.д.), умение поставить цель и придумать способы её достижения.

7. Не преувеличивайте значения социализации. Вы живёте с ребёнком, и он автоматически оказывается среди других людей. Общение в разновозрастном коллективе (семья) предпочтительнее для гармоничного развития личности, чем общение в кругу сверстников.

8. Опыт преодоления трудностей. В жизни бывают падения, но важно уметь вставать и идти дальше. Преодоление неудач выводит нас на новый, более высокий уровень. Барбара Уэст называет это «падением вверх».

9. Дети — чада Божии. Часто мы не задумываемся, каковы наши дети в глазах Божьих. Мы позволяем самим себе и другим людям навешивать на них ярлыки. При таком подходе дети чувствуют себя ограниченными и даже стремятся соответствовать этим ярлыкам. Они подобны слонам, которых в детстве сковали цепью и, несмотря на то, что они уже выросли и могут разорвать оковы, они не делают этого. Давайте не будем пытаться сковать личность ребёнка цепью или подгонять их под стандарты! Давайте поможем детям увидеть тот путь, который уготовал им Господь!

По материалам сайта Центра поддержки семейного образования hss.center

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.