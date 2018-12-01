Так сложилось, что у многих моих соседей и знакомых, чьи дети страдают ДЦП, рано или поздно «пропали» папы. Не выдержали, ушли. Или решили не быть папами, узнав о диагнозе. Я подумала об этих семьях и загрустила, но потом вспомнила о публикации в социальной сети, которая когда-то привлекла моё внимание. Автор — Александр Лисичный, служитель церкви, преподаватель, отец троих детей, младший из которых, Сашечка, родился с ДЦП.

Вчера нашему Сашечке исполнилось одиннадцать. Начало каждого нового года его жизни — время размышлений о пройденном пути. И этот день рождения — не исключение. Вчера я ехал за рулём и думал, что, чем больше наш сыночек вместе с нами, тем больше дух благодарности наполняет нашу жизнь. Это не значит, что становится легче. Наоборот, иногда бывает и труднее, чем раньше. Это значит, что Бога мы видим во всей истории нашей семьи больше. Поэтому и духа благодарности много. Сейчас я начну благодарить. И это то, ради чего я и пишу этот пост.

Я хочу поблагодарить Бога за наших близких и далёких, явных и тайных друзей, которые в течение всех этих лет участвовали в жизни нашей семьи. Участвовали по-разному. Но главное — дарили нам своё сердечное тепло. А еще главнее — молились все эти годы за нас. Через вас, друзья, мы все эти годы узнавали, что такое благодать. Дружба познаётся в беде, и в беде она становится настоящей.

Господи, Ты подарил нам Сашу, и вместе с ним столько настоящих друзей! А ещё я благодарю Бога за то, что Он сделал через Сашу для наших детей. Для старших дочерей — Наташи и Ани. Знаете, детей пасторов принято изучать под микроскопом. Их недостатки и несовершенства очевиднее, ярче, громче, чем недостатки и несовершенства других детей. Мои дети — далеко не ангелы. Я это знаю лучше, чем кто-либо другой. Они — просто дети. Но они по-своему особые дети. И вот почему. Помимо Сашечки с нами живёт моя мама. У неё болезнь Альцгеймера, и она уже не может обслуживать себя сама.

Мои Наташа и Аня кормят бабушку и Сашу с ложечки, вот уже одиннадцать лет меняют Сашечке памперсы и остаются с ним неделями одни, когда мы с женой уезжаем куда-нибудь на служение. Они могут помыть, если надо, бабушку и помочь ей сходить в туалет. И, самое главное, они делают это не по принуждению, а потому что любят. Любят и братика, и бабушку. Я часто говорю своим дочерям, что благодаря таким людям, как бабушка и Сашечка, мы сами становимся людьми. И это правда. И пусть мои дочки не ангелоподобные пасторские дети, я знаю, что в своей семье они прошли самую важную школу — школу любви к тем, от кого ты не можешь получить ничего взамен. Любви к тем, кто немощен, слаб и бессилен. Кто может плакать и капризничать непонятно почему. А непонятно почему из-за того, что они не могут разговаривать. И я благодарен Богу за мою маму и её болезнь, за моего сына и его болезнь. С ними бывает трудно. Но с ними любовь наша вырастает в настоящую. И я вижу, что Бог дал моим дочкам особую благодать. Они уже ощутили вкус настоящей любви.

И последнее. Несколько ночей назад мне приснился сон. Мне снилось, что я был в каком-то заведении, где были собраны никому ненужные люди: выжившие из ума старики, калеки, инвалиды детства, безумцы. Я не помню, как я туда попал. По-моему, я пришёл к кому-то одному. Но когда я его позвал, они все стали выходить из своих комнат и идти ко мне. Потому что пусть они такие, они же — люди. Глубоко одинокие люди. Эта толпа стариков, калек и безумцев, идущая ко мне, не вызвала у меня ужаса и желания убежать. Наоборот. В моём сердце было столько любви, нежности, сострадания к ним, что она переливалась через край. Но любовь была не только в моём сердце. Она наполнила всё это помещение, где был я и эти люди. Мне было так хорошо, как никогда. Правда, я таких покоя, радости и любви ещё не переживал. Я не хотел уходить оттуда. Потом, после пробуждения, я подумал, что так много любви будет в Раю. Потому он и будет Раем. И я благодарен Богу, что одиннадцать лет с нами Сашечка. Одиннадцать лет подаренная нам Богом частичка Рая…

Александр Лисичный

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.