Благословение детей

Иисус всегда любил детей. Ему была мила их детская привязанность, их открытая, непритворная любовь.

Куда бы Спаситель ни приходил, Его благорасположение, чуткость и ласковое обхождение завоёвывали любовь и доверие детей. Благодарность и хвала из чистых уст звучала музыкой, которая подбадривала Его, утомлённого общением с коварными и лицемерными людьми.

Пустите детей

Среди иудеев существовал обычай приводить детей к раввину, чтобы он возложил на них руки для благословения. Но ученики Спасителя думали, что Ему не стоит отвлекаться от Своих трудов по такому поводу. И когда матери пришли к Нему со своими детьми, ученики смотрели на них с неприязнью. Они считали: эти дети слишком малы, чтобы получить пользу от общения с Иисусом, и Он будет недоволен их присутствием. На самом же деле Иисус был недоволен Своими учениками.

Спаситель понимал заботу и бремя матерей, которые стремились воспитать своих детей в соответствии со Словом Божьим. Он услышал их молитвы и Сам привлёк детей к Себе, сказав: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Евангелие от Луки 18:16). Он обнимал детей, возлагал на них руки, даруя им благословение, ради которого они пришли.

Иисус и сегодня — наш Спаситель

Матери были утешены. Они возвращались домой, подкреплённые словами Христа, и с Его благословением. Они исполнялись решимости с радостью нести своё бремя и с надеждой растить своих детей. И сегодня матери должны принимать Его слова с такой же верой. Христос и сегодня — Спаситель для каждого из нас, как и прежде, когда Он жил среди людей. Он и сегодня такой же Помощник матерям, как тогда, когда Он брал детей на руки в Иудее. Дети, которых мы собираем у семейного очага, точно так же искуплены Его кровью, как и дети того далёкого прошлого.

Иисус знает бремя каждой матери

Тот, Чья мать также боролась с нищетой и лишениями, сочувствует каждой матери в её трудах. Тот, Кто проделал долгий путь, чтобы облегчить страдания сердца хананеянки, сделает то же для матерей и сегодня. Тот, Кто возвратил вдове из Наина её единственного сына и Кто, страдая на кресте, позаботился о Своей матери, сегодня тронут печалью каждой из матерей. В любом горе и во всякой нужде Он утешит её и поможет.

Пусть матери приходят к Иисусу

Родители в изобилии почерпнут у Христа благодать, которая может помочь им в воспитании детей. Дверь открыта для каждой матери, которая желает сложить свои тяготы к ногам Спасителя. Тот, Кто сказал: «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им», по-прежнему приглашает матерей приводить малышей к Нему, чтобы Он благословил их.

Даже несмышлёный младенец может пребывать под сенью Всемогущего по вере молящейся матери. Иоанн Креститель был исполнен Святым Духом от рождения. Если мы стремимся жить в общении с Богом, мы можем надеяться, что Дух Божий будет наставлять наших малышей с самых первых мгновений их жизни.

На их уровне

Иисус знал, что дети, которых Он благословил, будут слушать Его и примут Его как Своего Искупителя с большей готовностью, чем взрослые, многие из которых имели земную мудрость и ожесточённое сердце. Наставляя детей, Он снисходил до их уровня. Он, Величие неба, не считал ниже Своего достоинства отвечать на их вопросы. Упрощая Свои важнейшие поучения, Он делал их доступными детскому уму. Он сеял в их души семена истины, которые со временем должны были прорасти и принести плод в жизни вечной.

Воспитать для неба

И в наши дни дети восприимчивы к евангельскому учению. Их сердца открыты для Божественного влияния, и они твёрдо помнят усвоенные уроки. Дети могут быть христианами, имея опыт соответственно своему возрасту.

Матери и отцы должны смотреть на своих детей как на младших членов семьи нашего Господа, вручённых им на воспитание для Неба. Уроки, которые мы сами получаем от Христа, надлежит передавать нашим детям в той мере, в какой способен их воспринять детский ум. Только так христианский дом станет школой, в которой родители будут помощниками Учителя, а главным Наставником — Сам Христос.

Нужно учить детей приносить свои грехи к Иисусу, просить Его о прощении и верить, что Он прощает их и принимает, как Он принимал детей во время Своего присутствия на земле.

Иисус — пример для детей и родителей

Иисус был примером для детей, но Он также пример и для родителей. Разговаривая с грубыми и вспыльчивыми людьми, Он не произнёс ни одного резкого слова. Благодать Христа, принятая сердцем, наделяет человека достоинством небесного происхождения и чувством меры. Она смягчает суровость, смиряет грубость и недоброжелательность. Благодать Христа научит отцов и матерей обращаться со своими детьми как с сознательными существами — так, как они хотели бы, чтобы обращались с ними.

Поощряйте проявления любви

Поощряйте детей выражать любовь к Богу и друг к другу. В этом мире искреннее проявление чувств считается слабостью, и они всячески подавляются — вот причина того, что всюду так много ожесточённых людей. Самые лучшие качества этих людей были подавлены в детстве, и если тепло Божественной любви не растопит их ледяного себялюбия, они никогда не будут счастливы. Если мы хотим, чтобы наши дети имели чуткость Иисуса и сострадание, которое питают к нам ангелы, мы должны поощрять проявления щедрой детской любви.

Уроки природы

Учите детей видеть Христа в природе. Берите их с собой в лес, в сад, подведите к величественным деревьям, и на примере чудных дел творения учите видеть проявление Его любви. Учите их, что Он дал законы, которые управляют всем живым, что Он дал законы и для нас и что эти законы созданы для нашего счастья и радости. Не утомляйте их длинными молитвами и скучными назиданиями, но наглядно, на ярких примерах учите их следовать Божьему Закону.

Когда вы будете объяснять истины спасения и указывать детям на Христа как на их личного Спасителя, рядом с вами будут Его ангелы. По благодати Господа отцы и матери смогут заинтересовать детей прекрасной историей о Вифлеемском Младенце — величайшей надежде мира.

Не препятствуйте

Когда Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они не запрещали детям приходить к Нему, Он обращался к Своим последователям всех времён: к руководству церкви, к служителям, к воспитателям и ко всем христианам. Иисус Сам привлекает детей к Себе, а нам повелевает: «Пустите детей ко Мне», как бы говоря тем самым: «Они придут, если вы не будете препятствовать им!»

Не позволяйте, чтобы ваше недостойное поведение создавало превратное представление о Христе. Не разлучайте малышей с Богом своей резкостью и холодностью. Не говорите о религии как о чём-то таком, чего дети не способны понять. Поступайте так, чтобы они уже в детстве приняли Христа. Пусть никогда у них не возникает ложного представления, будто христианство является религией уныния, мрака, будто, приходя к Спасителю, они должны отказаться от всего, что делает эту жизнь радостной.

Когда Святой Дух побуждает сердца детей к добру, содействуйте Ему в этом. Подскажите им, что Сам Спаситель призывает их, что для Него не может быть большей радости, чем посвящённые Ему юные годы в цвете нерастраченных сил.

По книге Эллен Уайт

«Желание веков»