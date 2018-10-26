Благотворительный проект в Армении: столовая для нуждающихся

14 октября в Гюмри, Армения, адвентистская церковь впервые организовала благотворительную столовую для малоимущих и бездомных людей.

В городе есть много людей, которые пострадали во время землетрясения и до сих пор живут в развалинах, в бедственных условиях. Таких людей верующие пригласили в церковь на бесплатные обеды.

Приглашенные люди имели возможность не только пообедать, но также послушать приятную христианскую музыку, пообщаться, вместе помолиться. Братья и сёстры отвечали на интересующие вопросы, дарили христианские книги.

После этого благотворительного обеда многие люди пригласили пастора в их дома, чтобы он помолился о них, их близких и особенно за людей с ограниченными возможностями здоровья.

Посетители благодарили работников благотворительной столовой за предоставленную пищу, за внимание, теплоту и заботу. Отрадно, что двое из них вторую неделю подряд приходят в церковь на торжественное субботнее богослужение.

Этот проект стал для верующих хорошей возможностью проповедовать об Иисусе Христе и Его учении не только словами, но и добрыми делами. Нуждающиеся люди убедились в том, что Бог любит их и заботится о них через свою церковь.

Овсеп Саакян

По материалам esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2018 г.