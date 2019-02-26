Блудница или невеста – с кем ты?

В книге Откровение показаны две великие религиозные системы. Для их описания Бог использует женские образы — блудницы и верной жены, или невесты.

Женщина в белом

Эта система прочно опирается на Христа и учение Священного Писания. Истинная церковь изображается в 12-й главе Откровения как женщина, облачённая в чистые белые одежды. Она сравнивается с невестой и не идёт на компромиссы в вопросах истины.

Женщина в багрянице

В Откровении 17:3–5 говорится об иной церкви: «И повёл меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её; и на челе её написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным».

Украшенная драгоценностями женщина угощает людей вином своих ложных учений, и весь мир пьянеет. Библия говорит, что эта жена восседает на звере багряном, а в Библии зверь всегда олицетворяет политическую систему.

Эта лжецерковь, облечённая в пурпур и багрянец, оставила своего истинного возлюбленного, поместив человеческие традиции и распоряжения церковных советов выше Слова Божьего. Она является блудницей в том смысле, что изменила библейским учениям.

Эта мать отступнической церкви живёт по принципам ветхозаветного Вавилона, где процветала ложная религиозная система.

Характерные черты духовного Вавилона

1. Вавилон — это созданная человеком религиозная система, направляющая людей к человеческому институту священничества, но не к Иисусу, Который единственный является великим Первосвященником. Говоря об Иисусе, Библия утверждает: «И Он есть глава тела Церкви» (Колоссянам 1:18).

2. Вавилон — система, основанная на поклонении изображению.

Вавилон — это источник идолопоклонства. Огромные храмы посвящались языческим богам, изображениям которых надо было поклоняться. В Иерусалимском храме таких изображений не было. В новозаветной христианской церкви, сосредоточенной на личности Христа, её Главы, таких изображений также не должно быть.

Во второй заповеди Закона Божьего сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им» (Исход 20:4, 5). Ни одно изображение не должно быть использовано в качестве объекта поклонения.

3. Вавилон — поклонение предкам.

У библейского пророка есть такие слова: «И сказал мне: обратись и увидишь ещё большие мерзости, какие они делают. И привёл меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе» (Иезекииля 8:13, 14). Кто такой Фаммуза (современное написание «Таммуз»), и почему рыдали женщины?

Фаммуза (Таммуз) был вавилонским богом плодородия. Вавилоняне верили, что, когда весна переходила в лето и летняя жара опаляла нивы, Таммуз умирал. Поклоняющиеся этому богу плакали и молились, чтобы он смог вернуться из подземного мира. Концепция бессмертной души происходит не из Библии, но проникла в христианскую церковь из язычества и восходит к древним источникам. Вавилонское верование в бессмертную душу получило развитие в греческой философии. Но первым, кто проповедовал эту ложь в укромных уголках рая, был древний змий. К сожалению, Ева вняла привлекательному богословию: «Вы не умрёте!» Последствия мы пожинаем до сих пор.

Библия говорит: «Выходит дух его (человека), и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают [все] помышления его» (Псалом 145:4). «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают» (Екклесиаста 9:5).

Вавилоняне верили, что душа покидает тело после смерти и продолжает существовать. Но не так было в народе Божьем. Пророки Израиля учили, что, когда человек умирает, дыхание покидает его и он возвращается в землю, и в тот же самый день исчезают все его мысли.

«Не мёртвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу» (Псалом 113:25). Любой голос, нарушающий молчание смерти, противоречит Библии. Да, будет воскресение из мёртвых, но до того дня умершие покоятся в своих могилах.

4. Вавилон — центр поклонения солнцу.

Этот принцип также упоминается в Библии: «…у дверей храма Господня… около двадцати пяти мужей [стоят] спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу» (Иезекииля 8:16).

Иезекииль увидел людей, поклонявшихся солнцу по вавилонскому обычаю.

Израильтяне проводили свои богослужения в седьмой день недели — в библейскую субботу. Вавилоняне поклонялись солнцу в первый день недели, который теперь называется воскресеньем.

У Бога есть особый знак, отличающий верных Ему людей: «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими» (Иезекииля 20:12).

Божья суббота проходит через Ветхий и Новый Заветы и до конца времени как знамение того, что Бог есть Творец.

Поклонение солнцу пробралось в христианскую Церковь в её первые века, когда император Константин рекомендовал своим подданным — и язычникам, и христианам — праздновать первый день недели в качестве «священного дня солнца». Это был компромисс для установления мира и союза между язычеством и христианством. Таким образом, воскресенье как бы ненароком заняло своё место в христианской церкви. Церковь и государство, чистая женщина и зверь, объединились.

На одной стороне монет, чеканившихся в правление Константина, было написано имя Христа, а на другой был изображён бог Солнца… Фактически, Константин был христианином лишь номинально, а больше склонялся к язычеству. В результате христианскую церковь захлестнули многие традиции, которые не рекомендованы Писанием.

После того, как умер Христос и сошли со сцены апостолы, церковь отошла от своих исходных учений. Тем не менее, осталось небольшое число верующих, по-прежнему преданных Богу. На протяжении всей религиозной истории у Бога всегда были последователи, говорившие: «Мы не пойдём на компромисс! Мы должны стоять за правду независимо от того, что делают массы!»

Бывали времена, когда этот небольшой остаток подавлялся и преследовался. Библия говорит: «И рассвирепел дракон (дьявол) на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение 12:17).

Невзирая на трудности истинные последователи Христа никогда не признавали приоритета вавилонского принципа традиции над Священным Писанием. Они не признавали вавилонский обряд поклонения изображениям и поклонялись непосредственно Иисусу. Они не признавали вавилонское учение о существовании бессмертной души, которая может жить вне тела. Они не признавали вавилонский закон поклонения солнцу.

Божий путь никогда не был путём широким, но, напротив — узким и тернистым. Багрянец, пурпур и роскошь — признаки церкви-отступницы, а истинная церковь скромна и прекрасна в своей чистоте.

В книге Откровение 18:2 сказано: «И воскликнул он (ангел) сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон». Мать ложного учения пала. Традиции её признаны заблуждением. Однако в этом духовном Вавилоне у Бога всё ещё есть любимые дети, а потому Господь не перестаёт взывать: «Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (Откровение 18:4).

Наиболее ужасные кары из всех, когда-либо изливавшихся, будут обрушены именно на Вавилон. Библия говорит, что Вавилон пал и у нас нет никакой возможности что-то изменить. Время скоро истечёт. Каждому человеку предстоит сделать окончательный выбор — последовать за Христом или признать человеческие традиции.

Марк Финли

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.