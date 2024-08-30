Готовность номер один

Силы зла объединяются и готовятся к последнему великому кризису.

Сатана, зная, что его время коротко, хитро и ловко добивается мирового господства.

Ложные чудеса

Говоря с учениками о признаках Своего Второго пришествия, Иисус сказал: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперёд сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, [Он] в пустыне”, — не выходите; “вот, Он в потаённых комнатах”, — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:24–27).

Вы слышали о спиритизме, о движении «Новый век», о харизматическом движении, проникшем во многие церкви? Люди внимают духам-обольстителям, полагая, что приближаются к Богу. Сатана и его ангелы — это не выдумка, это реальная действующая сила, которая в последнее время всё выше поднимает голову: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (Библия, книга Откровение 12:12).

Вскоре произойдут удивительные события, в которых сатана примет непосредственное участие. Слово Божье провозглашает, что сатана будет творить чудеса. Он вызовет в людях болезнь, а затем внезапно удалит свою сатанинскую силу. На них будут смотреть как на исцелённых. Соблазн принять сатану за Самого Христа будет велик. Все, кто не знаком с учением Библии, поддадутся на великий обман.

«И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле…» (Библия, книга Откровение 13:13, 14).

Технологии дошли до того, что вполне можно создать красочную иллюзию пришествия Спасителя. Многие, очень многие поверят этому обману и будут повиноваться лжехристу, даже когда тот повелит истребить инакомыслящих. Звучит фантастически? Но технические средства готовы.

Всемирные эпидемии

Это мы уже частично проходили. Всемирная паника, нагнетаемая СМИ, локдауны, люди от страха готовы на любые средства, лишь бы болезнь миновала их… Библия предупреждает, что «всё же это — начало болезней» (Евангелие от Матфея 24:8). Цель сатаны — напугать. А напуганных людей легче сделать рабами и заставить повиноваться. Ради сохранения собственной жизни и жизни близких люди готовы на многое. Если им покажут на горстку людей («упрямых фанатиков»), по чьей вине, якобы, люди гибнут от болезней, толпа готова будет растерзать их.

Ради безопасности люди поддержат законы, ограничивающие свободу, и добровольно загонят себя в клетку.

Лишить возможности покупать и продавать

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Библия, книга Откровение 13:16, 17).

Когда я был студентом, то не мог поверить, что будут какие-то карты оплаты, биометрия, микрочипы — это казалось сказкой. Но я дожил до того времени, когда увидел всё это своими глазами. Удивительно, но теперь, как никогда раньше, ощущается финансовая незащищённость. Казалось бы, всё делается для обеспечения безопасности, но по сути мир подводится к тому, чтобы возможность каждого человека покупать и продавать контролировалась и могла быть ограничена в случае необходимости. Бумажные деньги уходят в прошлое. Неугодным легко закрыть доступ к финансам. Когда ещё в истории мира было такое?

Гонения

Иисус продолжает описывать время перед Своим Вторым пришествием: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моё; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» (Евангелие от Матфея 24:9–11).

Отнять собственность? — Легко! Объявить врагом народа? — Запросто! Перекрыть доступ к финансам? — Раз плюнуть.

Против верных Божьих детей ополчится весь мир. Людям внушат, что все бедствия и катастрофы происходят по вине фундаменталистов и религиозных фанатиков, отказывающихся пойти за большинством и поступать так, как велит лжехристос. Соблюдающих заповеди Божьи обвинят в страданиях и гибели людей. Миру скажут, что из-за их упрямства Бог гневается на жителей земли и посылает бедствия. Это будет страшное время: друзья станут врагами, близкие родственники восстанут друг против друга. Но Библия говорит: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12).

Вот они, отличительные признаки гонимого Божьего народа: заповеди и вера в Иисуса. Сегодня людям внушают, что неважно, в кого верить, что Бог один, просто все называют Его по-разному и идут к Нему разными путями. Звучит красиво, толерантно, современно, но противоречит Писанию. Иисус сказал недвусмысленно: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6). «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Библия, Деяния Апостолов 4:12).

Людям свойственно искать «свой путь» в обход Божьего пути, свойственно смешивать истину с заблуждением. Так рождается Вавилон — символ смешения, символ человеческого. Сегодня к жителям земли обращена особенная весть: «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (Библия, книга Откровение 18:1–5).

Вавилон — это ложная религиозная система, в которой элементы христианства смешаны с язычеством. Бог зовёт думающих и ищущих людей покинуть этот Вавилон и обратить свой взор на заповеди Божьи, а не на заповеди человеческие, верить в Иисуса, а не в сонм святых и посредников. Библия (и только Библия) является верным источником истины. Дорогие, читайте её, читайте каждый день, чтобы уметь отличить истину от лжи и оригинал от подделки.

Мир готов к последнему великому обольщению. События стремительно сменяют одно другое, приближая нас ко дню пришествия Христа. Но прежде будет время тяжкое, полное обмана и обольщений: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Евангелие от Матфея 24:21).

Как приготовиться к грядущим событиям?

Апостол Павел советует: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, всё преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Библия, Посление ефесянам 6:11–17). Слово Божие — это Библия. Как у вас обстоят дела с мечом духовным? Есть ли он у вас? Начищен ли до блеска? Готов к последней битве?

Подготовил Михаил Руканов