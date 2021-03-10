Бог даёт надежду

Оксана испытала боль утраты мамы, а позднее пережила ещё один кризис, связанный с болезнью дочки. Она рассказывает, как ей удалось пережить смерть самого близкого человека, преодолеть кризис и стать счастливой.

Я выросла в полноценной семье, где и мама, и папа участвовали в моём воспитании, любили и заботились обо мне. Я благодарю Господа, что он подарил мне таких замечательных родителей. Они с детства приучали нас жить по Божьим принципам. Мама была христианкой, она говорила нам с сестрой, чтобы в трудные моменты мы обращались к Богу за помощью.

25 лет назад мама умерла от рака желудка. Это произошло очень быстро и неожиданно. В то время я только-только поступила в институт. Она не сказала мне о болезни, потому что переживала за меня, ведь я была для неё трудным ребёнком.

В детстве я очень часто не слушалась маму, огрызалась, скандалила, убегала из дома, считая себя большой и самостоятельной. Любой запрет я воспринимала как посягательство на мою свободу. Сейчас я очень сожалею, что была таким подростком. Маме было очень трудно со мной, она много плакала и просила меня понять её. Но мне было всё равно, я была слишком увлечена собой.

Поступив в институт, я радовалась свободной жизни. Но после смерти мамы я потеряла ориентир. Я не могла смириться с этой потерей и была убеждена, что мама умерла из-за меня, потому что я её не берегла. В то время она казалась мне слишком требовательной, и я постоянно оказывала ей сопротивление.

Только после смерти мамы я поняла, насколько важно иметь добрые отношения с родителями и быть послушной. Сегодня, читая Библию, я понимаю, что послушание — это первая заповедь для детей. Послушание родителям — это как послушание Богу. Очень жаль, что я не могу попросить прощения у мамы.

Было время, когда мне не хотелось жить. Меня поддерживали друзья, и я очень ценила их дружбу. Но всё же жизнь покатилась под откос. Я стала попадать в такое общество и в такие обстоятельства, что чувствовала себя комком грязи. Сил и желания сопротивляться этому не было. Но Бог сберёг меня. Он много раз ограждал меня от гибели. И слава Христу, что я живу сегодня. Он утешал меня и поддерживал через обстоятельства, через друзей, через папу и сестру.

После смерти мамы я стала очень быстро взрослеть, стремилась разобраться, что со мной происходит и почему. Мне открылся мой эгоизм, открылись неприятные моменты моего характера. Я всегда считала себя хорошим жизнерадостным человеком. А Бог показал мне черноту греха, как это отвратительно, как это усложняет нашу жизнь. Я приняла решение отказаться от этого.

Смириться со смертью мамы мне помогло время. Бог посылал мысли, что нужно продолжать жить, трудиться и двигаться вперёд, создать свою семью. Я приняла это решение и постепенно жизнь стала восстанавливаться. Я закончила учёбу, поступила в другой институт, но не доучилась, потому что родила ребёнка.

С трёхлетнего возраста у дочки обнаружилась серьёзная проблема со здоровьем. Я потеряла покой и стала искать Бога. Однажды я встала на колени и взывала к Нему со слезами: «Если Ты есть, то проявись в моей жизни!» И Он проявился. До этого момента я изучала, что только можно: и тибетские талмуды, и индуизм, и буддизм. Я интересовалась всем, что предлагает мир. Однако всё это оказалось ложью.

Когда я обратилась к Господу в простоте сердца, Он услышал меня. Я горячо и со слезами молилась, потому что это стало жизненно необходимо для меня. Только после молитвы я чувствовала успокоение сердца, понимала, что Господь действительно меня слышит и участвует в моей жизни.

Я снова стала улыбаться и радоваться жизни. Здоровье дочери улучшилось. Бог явил мне Себя, и я поняла, что есть Господь.

Болезнь у дочки осталась, но я не боюсь и не волнуюсь перед поездками к врачам. Мне радостно жить и осознавать, что Господь велик и что я имею надежду жить вечно. Даже если кто-то из близких оставит нас, я знаю, что мы имеем надежду на встречу в Царстве Небесном.

В жизни с Богом я вижу огромные благословения. Мы живём очень хорошо, не имея нужды ни в чём. Я вижу силу Христа в моей повседневной жизни. Очень радостно жить, любить, делать то, что получается, и благодарить Бога. Только Его присутствие в нашем сердце может сделать нас по-настоящему счастливыми.

Оксана Осейчук, Краснодарский край

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.