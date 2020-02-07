Евангелие открывает смысл жизни

Вячеслав Свистунов с детских лет общался с людьми, связанными с криминалом, и поэтому рано стал употреблять алкоголь, курить. Такая жизнь привела его в места лишения свободы. Именно там он нашёл путь к освобождению от всех зависимостей и, главное, обрёл смысл жизни, став читать Евангелие. Сейчас Вячеслав помогает тем, кто оказался в таком же положении.

— Вячеслав, вы стали верующим, находясь в заключении. Расскажите, как это произошло.

— В 1993 году к нам в колонию стали приезжать верующие, и однажды я из любопытства пошёл послушать. Христианской ассоциацией служения осуждённым руководил Николай Назарович Либенко. Услышав его проповедь, я понял, что мы одного духа с ним. Когда он молился, сила Божья снизошла на меня так сильно, что я даже не могу передать словами. С того момента моя жизнь начала меняться.

В то время я находился в криминальной группировке. В зонах есть люди, которые нарушают режим, бунтуют, добиваясь своего, употребляют наркотики, алкоголь, играют в карты, устраивают всякие разборки. Я был среди них.

Наступил момент, когда я стал задумываться о смысле жизни. Я много читал: книги философские, по психологии, о разных восточных учениях. Пытался понять, в чём же смысл жизни, но не понимал её цели и поэтому не видел смысла жить дальше. Наркотики уже не приносили удовлетворения, они просто перестали оказывать на меня влияние. Видимо Бог начал действовать в моей жизни.

Однажды я лежал на кровати, и мои грехи давили меня, как будто бетонная плита сдавливала тело и душу. Я испытывал целую гамму различных тяжёлых чувств. Вдруг я услышал слова: «Читай Евангелие». И тут плита с меня была снята, пресс прекратился, и я вздохнул свободно. Мне стало так радостно, что я готов был прыгать до потолка. Я стал читать Евангелие и понял, что есть иной мир, есть смысл жизни. Раньше я не понимал, что там написано, а сейчас мне стало всё понятно, открыто.

— А как проходило освобождение от зависимостей?

— Бог освободил меня от всего полностью. Я больше не употреблял наркотики, алкоголь, но о том, как бросил курить, — отдельная история. Это было по молитве.

Однажды я сидел и курил, размышляя о Христовых страданиях. И вдруг вижу крест и даже слышу удары молота по гвоздям. Делаю затяжку и слышу удар молота. Я понял, что грешу, и перестал курить.

Моё обращение к Богу происходило постепенно. Иногда я становился агрессивным и злым. Однажды я бросился на сокамерника почти с ножом. Меня посадили в одиночную камеру, но и там я продолжал буянить. Вызвали врача, сделали укол, и я успокоился. Затем перевели в общую камеру. После этого случая я снова закурил. Понимал, что это грех, и всё думал: «Надо бросить курить».

К нам в камеру из другой зоны привезли мусульманина из Махачкалы. Его звали Давлет. Я всё время читал Евангелие и говорил только о Боге. Двое сокамерников тоже принимали Евангелие. Давлет спросил меня: «Ты верующий?» Я отвечаю: «Верующий». Он мне говорит: «А что ж ты куришь?» Я подумал: «Да, действительно». Тогда я первый раз обратился к Богу с просьбой: «Господи, помоги мне бросить курить». Лёг и уснул. А утром, проснувшись, понял, что нет желания курить, что я свободен. Бог меня освободил. Больше у меня никогда не возникало желание закурить.

— Как сложилась ваша жизнь после освобождения?

— У меня было желание трудиться вместе с Николаем Либенко, ездить по тюрьмам, по зонам, проповедовать Евангелие, быть благовестником. Незадолго до освобождения он прислал мне письмо, напомнил о моём желании и спросил: «Как ты теперь ответишь Христу?» Я откликнулся на этот призыв. После освобождения принял крещение и сразу занялся служением.

— Сейчас вы руководите реабилитационным центром. Как проходит курс реабилитации?

— Мы принимаем людей бесплатно. Максимальное время пребывания — полгода. Но есть условие — должно быть желание самого человека. Он сдаёт анализы и приезжает к нам. У нас не разрешается пить, курить, употреблять стимулирующие средства: чай, кофе, табак. Если он с условиями согласен, согласен трудиться, выполнять все задания, которые мы даём, то мы принимаем его.

Каждый день у нас начинается с утренних размышлений на духовные темы. Это важно. Мы учим человека размышлять, чтобы он привыкал думать, потому что зависимые люди не используют своё мышление правильно. Также мы изучаем библейские уроки, ездим на богослужения по субботам, вместе трудимся.

— Есть положительные результаты, опыты освободившихся людей?

— Во-первых, я сам этот опыт. Если бы ко мне не пришли, не протянули руку помощи, я бы не поднялся. Только в вечности мы узнаем, сколько людей по-настоящему спаслось.

Беседовала Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г