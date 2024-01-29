Бог не отказывает в помощи

Бог приходит на помощь, даже когда людям кажется, что надежды нет.

История первая ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ

Я вместе с группой подопечных (их было четверо) собиралась поехать в христианский лагерь для подростков. Можно сказать, мы мечтали побывать там. По отзывам и рассказам, в том лагере для детей было много интересного: там их обучали практическим навыкам, там они получали важные духовные уроки. Но для этого сначала требовалось заплатить взнос и купить билеты в другой город.

Здесь-то и возникли сложности. Казалось, средства на билеты и взнос найти нереально, потому что все дети были из многодетных семей, где лишних денег, конечно, не было. Я даже была готова потратить на билеты собственные деньги. И не только потому, что одним из этих подростков был мой сын, а потому, что считала, что ребятам действительно важно побывать в христианском лагере. Но даже если бы я потратила все деньги со своей карты, этого бы не хватило на оплату поездки.

Мы стали молиться о деньгах Богу и обращаться за помощью к людям. А пока шёл поиск денег, я наблюдала в интернете, как всё меньше билетов остаётся на нужный нам поезд. Казалось, придётся оставить дома одного из детей, чтобы остальные могли поехать, но это был определённо не лучший вариант. И всё же, помолившись, я пошла в железнодорожную кассу, решив приобрести столько билетов, сколько позволят средства.

И Бог сделал чудо! Переходя железнодорожные пути, я увидела под ногами деньги. В самый последний момент, когда я стала действовать и отправилась за билетами, Господь послал нужную сумму. Оказалось, что найденных денег вместе с той суммой, которая была у меня, хватило на билеты для всех ребят. И мы все вместе поехали в христианский лагерь.

Только теперь без денег осталась я сама. Моя карта была пуста, и после лагеря мне и моей семье не на что было бы жить. Но и в этой ситуации Бог не оставил меня без материальной помощи. Я не нашла деньги на дороге, но зато мне неожиданно позвонил начальник со старой работы (я уволилась три месяца назад) и сказал: «Мы неправильно рассчитали вашу премию за первый квартал, и теперь вам положена компенсация». Так моя карта пополнилась средствами, о которых я даже не могла подумать, я их не ожидала. Это был ещё один подарок от Господа!

Вот таким образом Господь благословил нашу поездку. Я поняла: для Бога на самом деле нет ничего невозможного, и Он всегда готов дать нам то, в чём мы нуждаемся.

Татьяна Быкова

История вторая О БЕСКОРЫСТНОМ СПАСЕНИИ

В то время, когда произошла эта история, я жил в одном из северных регионов страны, где холода такие, что от них не спасает никакая тёплая одежда. И вот однажды я и трое моих детей поехали на машине из районного города в областной.

В зимнее время, да ещё и в гололёд, на дорогах случается всякое. Случилось и с нами. Мы на большой скорости влетели в горку, потому что было скользко и нельзя было замедляться, чтобы не скатиться вниз. А на встречку выехала гружёная фура, обгонявшая забуксовавшую на пригорке машину (если бы водитель не пошёл на обгон, то тоже бы забуксовал). Чтобы избежать столкновения, я со страху нажал на все педали и зажмурился. Дети закричали. Я думал, это были последние секунды моей жизни и жизни моих детей. А потом я открыл глаза.

Машина была на обочине. Все мы были целы и невредимы. Вот только колёса висели в глубоком снегу, не касаясь твёрдой земли, а сам автомобиль лежал днищем на насте. В таком положении мы, естественно, не могли двинуться ни назад, ни вперёд. Мы были рады, что остались живы, но было одно обстоятельство, которое несколько омрачало нашу радость: температура воздуха была -27°С (и это ещё не вечер).

Из-за забуксовавших машин (да и встречная фура тоже вылетела с трассы) на дороге образовался затор, приехали спасательные бригады, начали суетиться, растаскивать машины, освобождать их из снега. Я хотел как-то откопать свою машину, но ни у кого не нашлось лопаты. Мы включили «аварийку» — ждём помощи. Однако наши надежды были напрасными.

Аккумулятор в машине постепенно садился, свет еле горел, печка уже не давала тепла. Все спецслужбы разъехались, а мы с детьми замерзали на междугородней дороге. Жители соседней деревни не смогли нам помочь, другие машины не останавливались, потому что авария была на пригорке, покрытом льдом.

«Стойте, и увидите спасение Господне», — процитировал я тогда детям слова из Библии. Мы вышли из машины и стали молиться Богу о спасении.

Не успели мы закончить молитву и опустить взгляд от неба на землю, как проезжавшая мимо «Нива» остановилась, её водитель молча подцепил нас тросом и вытащил из сугроба. Помог завести машину. Я включил обогреватель, посадил детей в машину и собирался было поблагодарить этого человека. Но он, по-прежнему молча, отцепил свой трос и уехал, я даже не успел ничего ему сказать. Вот так мы были спасены от замерзания в тот день.

Всегда, когда я рассказываю или просто вспоминаю эту историю, я думаю: у Бога есть такой звоночек, сигнал, который человек не может истолковать иначе, чем «Я есть». Я знаю, Бог есть.

Сергей Долматов

По циклу передач «Реальный Бог» телеканала «Три Ангела»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.