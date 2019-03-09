Ребёнок снова открыл глаза

Материнское сердце… Кто ещё так нежно любит, сострадает и переживает за своих чад? Пожалуй, только Отец Небесный, Который (просто непостижимо!) любит Своих земных детей более, нежели мать.

Я хочу рассказать о чудесном исцелении моего сына. Когда случилась трагедия, оставался месяц до его четвёртого дня рождения.

Мы ехали на автобусе в гости к моей маме в посёлок Зюкайка Пермского края. В то время я искала Бога. Читала немного Библию и посещала церковь адвентистов седьмого дня. Мне было всё интересно. Муж много пил.

А я искала выход. Оставалось совсем немного до конца пути, когда муж сказал: «Ты всё Бога защищаешь. А, может, твоему сыну сейчас кирпич на голову упадёт». Меня возмутили его слова. «Почему твоему сыну? Ведь он наш», — ответила я. Муж был, как всегда, пьян.

Приехав в посёлок, мы пришли на проходную завода, где работала моя мама. Рядом с проходной стоял памятник — автомобиль на постаменте. Муж ростом метр девяносто закинул ребёнка на этот автомобиль, пока я разговаривала с мамой. Мы попытались достать сыночка оттуда, но у нас ничего не получилось, так как было очень высоко. Мы принесли стул. Но муж дёрнул малыша за пальто, и ребёнок упал на асфальт, стукнувшись виском. Он потерял сознание и затих. Я взяла его на руки, и вся его жизнь промелькнула у меня перед глазами. Все бессонные ночи, все радости и печали… Больница была в соседнем здании. Мама подхватила малыша и побежала туда, а меня оставила до прихода сменщицы (до конца смены оставалось 15 минут).

В тот момент я ещё так мало знала о Боге. Но вспомнила, что когда-то читала историю, как мать, входя в дом, увидела, как её двухгодовалый ребёнок падает из открытого окна. Она только и успела крикнуть: «Помоги!» Ребёнок упал на куст сирени, который сработал, как амортизатор. Малыш отделался лёгкими ушибами. Значит,

Господь и мне поможет! И я начала усиленно молить Бога, чтобы Он спас моего сыночка. Я обещала Ему, что буду соблюдать субботу по заповеди. Я обещала, что буду христианкой.

Теперь я понимаю, что Бог и так очень желал мне помочь. Он благ и милостив и сострадает нам. Ведь мы Его дети, как и моё дитя является моим сыном. А по принципу «ты — мне, я — тебе» живут только люди, но не Бог. Но тогда я была готова на всё, лишь бы только мой ребёнок остался жив. Я очень боялась потерять его навсегда — мою кровиночку, моё сокровище.

Теперь понимаю, как тяжело было Господу отдать Своего Единственного Сына на смерть. Но так было нужно ради спасения всех людей.

В местной больнице нам ничем не смогли помочь и отправили в Верещагино. Пока мы ехали в машине скорой помощи, я постоянно просила Бога вмешаться и спасти сыночка. От всего сердца я обещала сдержать своё слово и стать христианкой. Дальше были обследования, рентген. Всё это время я молила Господа о помощи.

Нас поместили в отдельную палату. Никаких процедур и назначений не было. Ребёнок по-прежнему был без сознания. Трагедия случилась в 19.45. В 12 часов ночи ко мне пришло успокоение. Я вдруг поняла, что всё будет хорошо. Доверилась Господу и заснула.

Проснувшись утром, я подошла к кровати сынишки. А он открыл глазки и улыбнулся. Вскоре пришла врач. Она сказала, что случилось чудо: ребёнок упал с такой большой высоты и отделался лёгким сотрясением мозга. Нас перевели в общую палату.

Я благодарила Господа и всем рассказывала о нашем Небесном Отце всё, что знала на тот момент.

Когда мы вернулись домой в Пермь, я не забыла о данном Богу обещании. Мне трудно было оставить высокооплачиваемую работу, но я сделала это, потому что на прежнем месте был скользящий график, и я не смогла бы соблюдать субботу, как написано в Библии. Но и здесь я доверилась Господу и с Его помощью сдержала слово. Стала ходить в церковь адвентистов седьмого дня и приняла крещение. Затем началась жизнь с Господом. Он вёл нас и по сей день ведёт. Он отвечал и продолжает отвечать на наши молитвы. Моему сыну теперь 23 года, и он живёт с Господом. Вечная слава нашему Небесному Отцу!

Светлана Белоусова,

г. Верещагино, Пермский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.