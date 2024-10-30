Бог поднял меня со дна бутылки

«Безнадёжный алкаш», — такой вердикт порой выносят люди, но у Бога для каждого есть надежда. Александр — тому пример.

Спиваться я начал постепенно. После развала СССР почувствовал себя каким-то ненужным. Стал выпивать всё чаще, но долгое время не считал себя алкоголиком.

Со временем я дошёл до такого состояния, которого, как говорят, врагу не пожелаешь. Был женат, двое детей. Семья из-за моей зависимости распалась. Я прямо чувствовал себя каким-то терминатором-разрушителем: к чему ни прикоснусь, всё порчу. Со мной тяжело было. Запойный и скандальный пьяница. Запои могли продолжаться 2 – 3 месяца.

Ты понимаешь, что скатываешься, что ниже некуда, что ты в болоте, а вылезать оттуда очень больно. Это надо не пить. Организм перестраивается, ощущаешь все «прелести» синдрома отмены: тело чешется, пятнами покрывается, ты вздрагиваешь, не можешь заснуть, не можешь нормально спать, испариной покрываешься… 3 – 4 суток это продолжается. Начинаешь оживать, отходить, организм восстанавливается. Дней десять (минимум) уходит на то, чтобы почувствовать себя человеком. Потом можно жить дальше, работать. До этого на работе появлялся раз через раз. Кому такой работник нужен?

На трезвую голову думаешь: я больше так пить не буду. Никогда. Потому что нельзя так жить. Разве что пивка чуть-чуть. Выпил вечером пивка, думаешь: «Да что это пиво? Надо винишка чуть-чуть». Потом другая мысль: «Да что такое вино? Уж если выпить, так надо конкретно действовать. Запиваться не буду, не буду похмеляться, просто стакан водочки и всё». И всё заново. Ты снова на дне. Опять себя казнишь, проклинаешь, а сделать ничего не можешь.

Я лечился. Психотерапевты именитые в наш город приезжали. И у волшебников лечился. И медикаментозно лечился. Ничего не помогало, пока я не столкнулся с адвентистской церковью. Я и раньше знал об адвентистах. Мои бабушка и дед были адвентистами. Дед пострадал за веру, его расстреляли. Его старший сын отсидел за веру. Бабушка детей воспитывала без мужа, всех шестерых поставила на ноги. Один из них — мой отец. Хоть он и был наставлен в вере, но в коммунистическое время он в церковь не ходил. Только в 90-е годы он снова нашёл церковь и принял крещение. Потом и мама была крещена. Я знал об этом, но близко к сердцу не принимал.

Когда я был ещё маленьким, то читал бабушке Библию. В 4 – 5 лет я уже умел читать. Бабушка всю жизнь проработала в колхозе, была неграмотная. Просила меня почитать ей.

Когда моя семья распалась, я жил с родителями (они на тот момент уже посещали церковь). К ним в гости по субботам приходили верующие. Так я познакомился с Мариной. Она много говорила со мной на духовные темы, давала книги, кассеты. Церковь тем временем молилась за меня. А я продолжал пить: месяца два мог держаться, а потом месяц-два пил. Марина, видя моё состояние, не бросала меня, не ставила на мне крест. Она приложила много усилий, чтобы я выкарабкался. Она сама врач. Помогала мне медикаментозно. Возилась со мной, конченым алкоголиком.

Я понимал, что нахожусь в яме. В теории я был силён. Я мог провести лекцию о том, как грамотно выйти из запоя, что нужно делать. А у самого не было силы, чтобы применить это на практике. Я уже рассуждал так: помру, так помру, родителям легче будет, освободятся от обузы. Жить не хотелось.

В это время я начал изредка ходить в церковь. Я участвовал в церковных мероприятиях — празднике Жатвы, свадьбах, выездах на природу. Я прихожу и наблюдаю: когда же эти адвентисты пьют? Всё равно же пить надо. Не бывает же, чтобы человек совсем не пил. Надо ж расслабляться. Но нет: адвентисты не пьют, при этом радуются чему-то, шутят, общаются. И я понял, что та жизнь, которую я знал раньше, это не жизнь. А вот жизнь с Богом — это то, что нужно каждому человеку.

Полгода я ходил в церковь, а потом решил креститься. Кстати, когда я стал читать Библию, Бог напомнил мне многое, что когда-то в детстве я читал бабушке. Я был удивлён, что информация тех далёких лет всё ещё хранилась в моей голове.

Я всё активнее участвовал в жизни церкви. У нас с Мариной стали складываться отношения, надо было решать, как дальше строить жизнь. Я не пью, нашёл хорошую работу. Меня зауважали. Как будто крылья выросли. Я почувствовал, что чего-то стою. В это время активизировались старые друзья и подруги, увидевшие, что я превратился в человека. Я был на перепутье. Много вопросов навалилось, и я удумал решать их не через молитву, а через бутылку.

Опять сорвался. Весь отпуск пропил. С работы меня уволили. Ощущения были ужасные. Казалось, что Бог оставил меня. Безысходность. Я думал так: «Бог дал мне руку, вытащил меня, а я всё перечеркнул и испортил. Теперь ничего не восстановить». И от этой безысходности мне становилось страшно. Хуже смерти этот страх был.

Я был дома у родителей, когда мне стало плохо, скрутило в клубок. Я свернулся. Ни вдохнуть, ни выдохнуть не мог. Мама позвонила Марине, она прилетела с подругой, и та меня прокапала. Но мне стало ещё хуже. Тогда капельницу убрали и вызвали скорую.

Приезжает врач, открывает дверь. Отец ходит по комнате и ругается: «Да сколько можно! Может, тебе, правда, лучше помереть и никого не мучить!» Врач: «А вы кто?» «Отец». «Отец должен любить. Идите отсюда».

Ко мне подходит:

— Ты знаешь, почему это происходит?

— Нет.

— Твои грехи тебя давят. Ты знаешь, какой грех совершаешь?

— Конечно, знаю. Бухаю.

— Отрекись.

И это говорит врач скорой помощи! Я подумал, что, может, у меня уже с головой нелады. Галлюцинации.

— Отрекись от греха, — говорит она.

А я не могу, меня скрючило всего. Выдавил:

— Отрекаюсь.

И тут я весь расправился, задышал. Мне поставили укол успокаивающий, я уснул.

Потом мне Марина рассказала, что это была христианка из другой церкви. А я уж решил было, что дошёл до ручки.

Постепенно я всё больше втягивался в служение в церкви. Сначала помогал Марине Павловне (она занималась с детьми). Потом стал дьяконом, позднее — старшим дьяконом. Уже почти десять лет я свободен от алкоголизма. Моих сил для избавления не было. Это чудо смог совершить только Господь. И только тогда, когда я полностью осознал своё бессилие. Бог действовал через Марину, молящуюся церковь, врача скорой помощи…

Если, подобно мне, вы оказались на дне, знайте, что есть Бог, есть люди, готовые прийти на помощь. Очень важно признать, что борьба с грехом выше твоих сил, что тебе нужна помощь свыше. В Библии есть такие слова: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 послание Иоанна 1:8, 9).

Важно не отрицать свой порок, а признать себя грешником, порабощённым алкоголизмом, но не останавливаться на этом, а исповедать свои грехи перед Богом и попросить прощения и освобождения.

Некоторые думают, что недостойны обращаться к Богу, потому что Он святой, а они такие грешные, но гоните от себя подобные мысли: они навеяны врагом наших душ. Запомните: Бог приходит в самое неприглядное место и поднимает оттуда. Он может сделать это чудом или руками людей. Пути Его неисповедимы. Но Он всегда готов услышать и поддержать беспомощную и кающуюся душу. Приходите в церковь. Просите верующих молиться о вас. Это путь исцеления и восстановления.

По материалам канала Андрея Качалабы

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