Как помочь тем, кто скорбит

Можем ли мы помочь людям из нашего окружения, переживающим душевные раны? Да и как нам самим переносить горе и потери?

Сегодня многие страдают от войн, этнических конфликтов, стихийных бедствий, домашнего насилия, преступлений и терактов. Всё больше и больше людей нуждаются в психологической помощи, утешении и адаптации.

Физическая рана Душевная рана Видна. Не видна, но проявляется в поведении человека. Болезненна, требует осторожного обращения. Если ею пренебречь, состояние может ухудшиться. Должна быть очищена. Должна выйти наружу. Если присутствует грех, он должен быть исповедан. Если рана заживёт поверхностно, а внутри останется инфекция, это приведёт к тяжёлым последствиям. Если сделать вид, что эмоциональная рана зажила, когда это не так, у человека могут появиться более серьёзные проблемы. Только Бог может дать исцеление, но Он часто использует людей и медикаменты. Только Бог может дать исцеление, но Он часто использует людей и правильное понимание процесса эмоционального исцеления. Исцеление требует времени. После заживления может остаться шрам. Зажившая душевная рана тоже может оставить «шрам»: человек уже не будет таким, как прежде.

Как ведут себя люди, имеющие душевные раны

Могут непрестанно думать о травмирующем событии, из-за постоянных мыслей о нём им трудно сосредоточиться на текущих задачах.

Могут избегать воспоминаний о травме. Например, те, кто пережил бомбёжку и войну, будут бояться звука взрывающегося фейерверка.

Некоторые люди с душевными травмами пытаются избавиться от переживаний с помощью алкоголя, наркотиков или какого-либо другого вида зависимости, в том числе и религиозного.

Некоторые переживают эмоциональное оцепенение, они равнодушны к окружающей жизни, могут впасть в депрессию.

Люди, переживающие душевные раны, могут быть постоянно насторожены. Могут быть настолько напряжены, что сталкиваются с бессонницей, резкие звуки заставляют их вздрагивать. Они могут быть склонны к преувеличенным реакциям гнева и насилия.

Все эти реакции нормальны для людей с душевными ранами.

Бытует мнение, что не следует думать и говорить о своих чувствах, что не нужно обращаться за помощью. Нужно просто забыть прошлую боль и жить дальше. Это не так! Из Библии мы узнаём, что Господь Иисус, Анна, Иов испытывали сильные чувства и открыто говорили о них. Например, когда скорбь и беспокойство охватили Иисуса накануне распятия, Он попросил учеников побыть с Ним. «В смертельной муке душа Моя, — сказал Он им. — Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною!» (Евангелие от Матфея 26:38)*.

Как помочь людям исцелиться от душевных ран?

Один из способов дать выход душевной боли — поговорить о ней. Возможно, не раз. Если человек может поговорить с кем-нибудь о своём травмирующем опыте, его дальнейшие реакции станут ослабевать. Но если он предпочитает молчать или если рядом нет человека, готового выслушать и помочь, то болезненные реакции могут сохраниться на многие месяцы. Когда людям дают возможность говорить о своей боли, они осознают, что произошло и как это повлияло на них, они становятся способными довериться Богу и успокоиться в Его любви и позволить Ему себя исцелить.

Как поддержать скорбящих

Молитесь о них, посещайте их, поощряйте говорить о том, что они чувствуют, позвольте им выразить свою печаль (гнев), прислушивайтесь к их боли, помогайте им практическими действиями.

Чтобы пройти через скорбь путём, ведущим к исцелению, нужно много времени и сил. Это похоже на путешествие через несколько пунктов, конечным из которых является исцеление.

1. Отрицание и гнев

Человек находится в шоке и не до конца понимает, что произошло. Он не может поверить. Он может неожиданно заплакать или вспыхнуть в гневе. Может злиться на Бога или на умершего. Он может винить себя, что что-то важное не сделал вовремя. Скорбящий может обвинять кого-то в смерти близкого и даже мстить.

Длится 1 – 2 месяца.

2. Безнадёжность

Ощущение подавленности. Сложно организовать свою жизнь. Чувство одиночества и отверженности. Появляются мысли о самоубийстве. Вполне возможно чувство вины, даже если для этого нет причин. Вопросы, задаваемые себе на первом этапе, продолжают беспокоить и на втором.

Длится 6 – 15 месяцев.

3. Новое начало

Сюда приходит тот, кто принял и оплакал свою утрату. Человек начинает думать о новой жизни, он готов общаться с друзьями, радоваться. Потерявшие супруга или супругу начинают думать о новом браке, потерявшие ребёнка — ещё об одном ребёнке. Но потеря изменяет человека, он уже не будет таким, как раньше. Люди, прошедшие через скорбь, становятся сильнее и могут помогать другим.

Путь скорби не всегда прямой, вполне нормально возвращаться на короткое время назад. Но есть и ложный путь, который мешает людям скорбеть. Иногда мы думаем, что, поскольку у нас есть вера в Бога, мы не должны переживать грусть от потери. Это ложный и опасный путь. Переход от момента утраты сразу к «новому началу», минуя пункты 1 и 2, не принесёт исцеления. Бог создал нас способными плакать, когда нам грустно, тем самым мы позволяем боли выйти наружу.

Чтобы пережить утраты, нужно мужество. Иногда люди с головой погружаются в работу или служение, чтобы избежать боли, заглушить её. Это опасно, потому что, если не пройти через процесс скорби об утрате, горе останется в нас. Оно никуда не уйдёт, но может стать причиной многих проблем.

Что может делать скорбящий в период горевания

Человеку необходимо выговориться. Найдите того, с кем сможете обсудить свои переживания. Печаль — это естественная реакция на утрату. Во времена Ветхого Завета потери сопровождались плачем и стенаниями. Израильтяне видимым образом проявляли свои чувства. В современном обществе подобные публичные проявления печали чаще всего считаются неприличными. Однако, и сегодня, чтобы справиться со своим горем, жизненно необходимо найти плечо, в которое можно выплакаться, человека, с которым можно поделиться. Отрицание, злость, разочарование, чувство вины (оно может быть ложным!) — это нормальные человеческие эмоции в трагических обстоятельствах. Различные проявления этих эмоций не всегда предсказуемы и не всегда проходят точно в таком порядке. Но если человек будет знать заранее о таких переживаниях, это поможет ему справиться с ними.

Ещё одно важное условие на пути исцеления — это принять реальность. В войне между добром и злом жертвы неизбежны. Бог не всегда вмешивается в естественный ход событий, чтобы предотвратить зло, но это не мешает Ему контролировать происходящее. Господь позволяет трагедиям случаться в нашей жизни, но Он с нами среди душевной боли и страданий, Он утешает плачущие сердца, ободряет и вселяет надежду.

Смерть — это не конец. В Библии написано: «При зове [пробуждающем], при гласе архангела и [звуках] Божией трубы, [когда] сойдёт с небес Сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Утешайте друг друга этим упованием!» (Библия, 1 послание фессалоникийам 4:16–18)*.

Возможно, вы понесли тяжёлую утрату, но знайте: наши любимые не ушли навсегда. Мы не потеряли их безвозвратно. Обещание Бога о воскресении умерших смягчает боль и возрождает надежду.

Подготовила Наталья Лазорива

* Cовременный перевод института перевода Библии при Заокской духовной академии.