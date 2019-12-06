Бог разбудил меня ночью

Ночь. Времени около двух часов. Просыпаюсь от толчка… Ощущаю леденящий страх за детей. Понимаю, что надо молиться…

Борюсь с сонливостью, встаю на колени возле кровати и молюсь. Вспоминаю, что сын сегодня работает в ночную смену (он у меня машинист электровоза), дочка тоже на работе (такси в Питере). Умоляю Господа сберечь их жизни, защитить и сохранить от несчастий.Молилась я долго. Пришло чувство умиротворения, лёгкости и необыкновенной благодарности нашему Господу. Легла. Прочла пару псалмов из Библии, тихо с закрытыми глазами спела два церковных гимна и крепко уснула. Времени было 3 часа. Утром еду на работу, звонит дочка и говорит: «Мама, я сегодня ночью второй раз родилась». У меня замерло сердце. «Что случилось?» — спрашиваю. Оказывается, ночью (в половине третьего!) её сильно «закрутило» на скоростной трассе за городом в том месте, где нет металлической перегородки между встречными полосами. Слава Богу, на встречке никого не оказалось. Я рассказала дочке о ночной молитве.Через три дня я поведала эту историю моей дорогой снохе Настеньке. Она переспросила, когда это было, а потом рассказала, что у моего сына (в этот же период времени!) тоже произошла неприятность. Он поехал на работу в ночь, а когда был уже за городом, увидел трёх мужчин, шедших по обочине. И вдруг, в тот самый момент, когда сын был очень близко, один из них вышел на дорогу и остановился. Сын резко выехал на встречную полосу и едва увернулся от машины.Я решила написать о случившемся, чтобы мы помнили, как наши близкие нуждаются в молитвах. Не оставляйте родных вам людей без этой ограды и поддержки! «А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Библия, Послание ефесянам 3:20, 21).

Ирина Попович, г. Киров

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.