Не было бы счастья…

Даже большие неприятности Бог способен обратить во благо.

В 2024 году я купил в кредит новую «Ладу». Она была нужна мне для работы в такси. Весной купил, а 8 июня у меня её угнали. Было много вопросов к Богу. И месяц депрессии. Машина была не прихотью, а средством к существованию. Кредит на неё я брал под большой процент. Кроме того, на тот момент у меня были другие долги. С приобретением машины, казалось, жизнь начала налаживаться (я даже выплачивал кредит с опережением), и вдруг такое. Работать не на чем (нет машины), платить долги нечем. Я взывал: «Господи, почему Ты допустил это?» Я молился, чтобы Бог указал мне выход из этого тупика.

После угона я сразу написал заявление, машину подали в розыск, и я перестал платить банку. Но другие-то долги как возвращать? На что жить? В сложившейся ситуации я начал процедуру оформления банкротства.

Чем закончилась эта история? Кто бы мог подумать, что угон машины станет для меня благословением! Я избавился от долгов, мне подарили машину, я женился, угонщика нашли, и он должен возместить ущерб. Думал ли я об этом, когда горевал об угнанном автомобиле и горькой своей доле? Бог дал мне то, о чём я даже не мечтал!

«Любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко благу» (Библия, Послание римлянам 8:28).

Александр, г. Минеральные Воды