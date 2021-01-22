Бог сделал меня другим человеком

Мне очень стыдно вспоминать своё греховное прошлое. Но я это сделаю для славы Божией. Я очень хочу, чтобы все люди, особенно молодые, не повторяли моих грехов, от последствий которых очень трудно освободиться.

Я родился в г. Минске в самой обычной семье — папа, мама, я и младший брат. Мама с работы возвращалась очень поздно, а отец-водитель постоянно был в разъездах. Мы с братом прогуливали школу. Нас никто не контролировал, так что всё время мы проводили на улице с такими, как мы сами, ребятами. Днём — учёба и спорт, а вечером — сигареты, выпивка, марихуана, девочки, дискотеки. На всё это нам были нужны деньги, а где их брать? Выход мы нашли очень быстро: мы обязали всех наших сверстников платить. И если кто-то не приносил вовремя назначенную сумму, то подвергался зверскому избиению. Родители пострадавших детей не хотели с нами связываться: мы могли угнать их автомобиль, выбить окна, поджечь входную дверь или просто очень жестоко их избить…

Время шло, мы взрослели, начали посещать дорогие рестораны, ночные клубы, ездить на хороших по тем временам автомобилях. На всё это нужны были деньги, а не те крохи, что мы имели. Однажды мы решили, что нам должны платить все местные таксисты и все коммерческие киоски нашего района. Если кто-то из таксистов не отдавал нам установленную сумму или вообще отказывался платить, мы его так избивали на глазах у других таксистов, что пять-шесть месяцев он проводил в больнице. Мы разбивали фары, лобовые стекла, мяли автомобили битами, монтировками. С владельцами киосков поступали тоже очень жестоко…

Но всегда наставал момент, когда денег не хватало. Мы начали играть в азартные игры. Однажды человек, у которого мы выиграли целое состояние, в гневе схватил полкирпича, швырнул в нашу толпу и попал одному парню прямо в голову. Тот упал без сознания. Из головы текла кровь. Очень много крови.

Когда приехала скорая, врач подошла к моему другу, нагнулась и сообщила, что он уже мёртв. Для меня это было так больно и ужасно! Я был не в себе. Помню только, как подошёл к врачу и сказал ей, что человек, лежащий на земле и истекающий кровью, должен жить. Она ответила мне, что я смеюсь, и пошла обратно к машине. Я выгнал её и водителя оттуда, сунул врачу две или три больших пачки денег, повторив, что мой друг должен жить. Она посмотрела на меня и поняла, что со мной говорить бесполезно. Я велел своим ребятам грузить Саню (парня с разбитой головой). Когда машина тронулась, врач посмотрела на меня и еле слышно сказала: «Если тебе этот человек дорог, молись Богу».

Я не знал, что мне делать, у меня началась паника, охватил великий ужас, мне стало трудно дышать. На одном из поворотов, когда машина притормозила, я закричал водителю, чтобы он остановился. Скорая с включёнными мигалками и звуковой сиреной останавливается посреди перекрёстка. Я открываю дверь и кричу водителю: «Жди меня!», выскакиваю на улицу и осматриваюсь. Вижу: один человек тоже стоит и смотрит на меня. Я подбегаю к нему, хватаю за шкирку, тяну в скорую помощь и на ходу спрашиваю его, умеет ли он молиться. Что он мне ответил, я не помню. Но когда мы сели в скорую, я сказал водителю: «Гони быстрее», а этому человеку сказал: «Молись. Это мой друг Саша, и он должен жить». Точно не помню, какими словами молился прохожий, но он точно упоминал Иисуса Христа и Духа Святого.

Когда мы приехали в больницу, Саню быстро отправили на операцию, которая длилась почти 16 часов. А мужчина, схваченный на перекрёстке, был с нами и молился всё это время. Даже я просил Господа: «Если Ты есть, то пусть мой друг Саша останется жить. Я тогда начну нормальный образ жизни».

Когда операция закончилась, ко мне подошёл врач и сказал: «Только один Бог может решить, жить ему или нет». Я предложил мужчине, которого схватил на улице и который молился, денег, много денег, и попросил, чтобы он сходил в церковь и помолился за Сашу. Денег он не взял, а только сказал, что будет молиться о моём друге. Через девять месяцев Сашу выписали из больницы; он жив по сей день.

О своём обещании Богу я забыл сразу. Прошло несколько месяцев. Я очнулся в реанимации в очень тяжёлом состоянии после того, как, накурившись анаши и изрядно приняв спиртного, сел за руль. Кто говорил, сначала машина моя взорвалась, а потом врезалась в другую машину; кто говорил, что сначала моя машина врезалась, а потом взорвалась… Господь чудом спас меня.

Подобных сюжетов было в моей жизни много, и, только придя к Господу, я понял, что Он всегда был со мной рядом. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Библия, Послание римлянам 5:8).

Слава Богу, что Он нашёл меня, хоть я Его сам не искал. Это, конечно, Божья милость, что я нахожусь в тюрьме, а не где-нибудь в могиле. Здесь я обратился к Богу и стал другим человеком. Я много раз срывался и возвращался к греху. Стыдно вспоминать. Но Господь всегда помогал мне вставать и идти дальше. Христос, очень хорошо зная мою натуру как самого ленивого человека, поставил меня старшим нашей тюремной общины. Со временем, всё больше и больше познавая Христа, я понял, что мне нужно быть примером для всех наших братьев, которые, как и я, находятся в узах. Что мне делать? Вот тогда и началась Божья работа надо мной. Было очень трудно бросить курить, перестать сквернословить…

Я много молился и постился. Уже несколько лет, как Господь помог мне во всём. Я постоянно изучаю Слово Божие, работаю на производстве, избавился от вредных привычек, навещаю нашу тюремную больницу, где лежат тяжело больные люди, которые, как и я, нуждаются в Боге.

Александр Белковский, ст. Новосады, Минская обл., Беларусь

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.