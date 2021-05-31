Бог сделал меня свободной

Мне было 28, и у меня было всё хорошо, до одного приёма у врача. «Эй, деточка, всё плохо. Нужно переходить на здоровый образ жизни. В первую очередь нужно бросить курить, прямо сегодня, а дальше уже будешь воплощать всё остальное», — сказал мне суровый человек в белом халате.

Я была немного обескуражена. Но бросать, так бросать. Вот только докурю блок. Блок закончился. Пачка, купленная «в последний раз», тоже. Но на работе ведь стресс. Ещё одна. Потом ещё. Потом несколько сразу. Это похоже на то, когда люди перед тем, как сесть на диету, наедаются так, как никогда раньше не ели. Вот и я курила столько, сколько не курила за 8 лет.

Я решила, что сначала перейду на овсянку и паровые овощи, перестану принимать алкоголь, а напоследок брошу курить. План быстро просёк врач. Показатели не менялись, и он только качал головой: «Ты же знала о своих проблемах с детства. Зачем нужно было начинать?»

Я не могла бросить курить. Это съедало меня изнутри. Это ужасное чувство, когда ты, взрослый, умный человек, не можешь себя контролировать, когда наступает паралич воли, и ты не делаешь то, что должен. Каждая сигарета вызывает муки совести, но при этом невозможно отказаться. Тебя как будто привязали. Моя зависимость была не химической. Она была в голове. Я знала, сколько людей бросили курить усилием воли, и от этого мне становилось только хуже.

Однажды я сказала подруге: «Я больше не могу». Она ответила: «Я знаю, Кто может помочь». И она предложила обратиться к Богу.

Мне нечего было терять. Рухнули все мои «я всё могу» и «я сама», а вместе с ними убеждения, что мне не нужна помощь свыше. Она была мне нужна. В моей пачке оставалась последняя сигарета. «Если и это не поможет, схожу в магазин с утра», — сказала я и встала на колени. Я заплакала. Я первый раз в жизни молилась Богу. Раньше я думала, что так делают только те, кто стоит перед смертью, но теперь поняла, что есть более прозаичные ситуации, в которых человек может чувствовать себя, как в оковах. Я просила Бога помочь. Я говорила: «Это вопрос моей жизни». Я просила прощение за все «Иисус мне не нужен», которые были сказаны подруге. Я признала, что Иисус мне нужен. И на следующий день я бросила курить.

Это случилось как будто незаметно. Я проснулась с мыслью, что ничего не получилось. Пошла умываться, потом гулять с собакой. В голове была мысль: «Нужно сходить за сигаретами». Но я торопилась на важное совещание. А после него был обед, потом приём у врача. Когда я рылась в сумке в поисках паспорта на входе в клинику, увидела пачку с одинокой сигаретой. Мне как будто бы дали по голове. На часах было 3 часа дня. Я не курила весь день! Я ходила с мыслью, что у меня нет сигарет, и поэтому целый день смогла обходиться без них. Именно тогда я чуть не расплакалась прямо в коридоре больницы. Именно тогда я победоносно сказала врачу: «Я бросила». Именно тогда я поверила в Бога.

Я обращаюсь к тем, кто находится в зависимости. Не важно, в какой и от чего. Я знаю это чувство, когда связаны руки. Я знаю, что такое паралич воли. Я помню, что это такое, когда ты чувствуешь, как катишься по наклонной. Тогда кажется, что не поможет ничего, что ты так и умрёшь — несчастным, безвольным и больным. Дорогие, я знаю, Кто может вам помочь. Бог, даже если вы отвергали Его всю вашу жизнь, в силах освободить вас от зависимости. Это потребует от вас доверия и сил, но снимает оковы именно Бог.

Попробуйте. Оставьте ваше «я сам(а)», потому что это не работает. Доверьтесь. И очень скоро вы почувствуете, как прекрасно быть свободным.

Наталья К., proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.