Бог уберёг меня от мошенников

Возникло препятствие на пути? Не спешите идти напролом. Возможно, самое время остановиться, чтобы не наломать дров.

Я довольно долго продавала на Авито дачу. Многие звонили, интересовались, спрашивали, где она находится. Я отвечала, скидывала адрес, чтобы люди сами съездили посмотреть.

И вот, звонит женщина, спрашивает:

— Продаёте дачу?

— Да, — отвечаю, — но собственник не я, а мой отец.

— У вас есть документы?

— Да, документы на руках.

—Мы смотрели вашу дачу, она нам понравилась. Мы хотели бы внести задаток. Мы сейчас в отъезде. Через несколько дней вернёмся и тогда сможем заключить договор и расплатиться полностью.

— Пожалуйста.

Женщина представилась и говорит:

— Я вам сейчас переведу 50 тысяч, но мне нужен чек из банкомата, чтобы в случае обмана я могла с ним в суде что-то доказать.

Меня это удивило: что за чек такой может быть? Почему нельзя через Сбербанк Онлайн это сделать? Может, какие-то юридические заморочки, о которых я не знаю…

Я говорю:

— Хорошо. Банкомат рядом. В пяти минутах.

— Идите, а я пока вам переведу задаток. Когда подойдёте к банкомату, созвонимся.

Я беру карточку и иду в магазин, где установлен банкомат. Но я дошла быстро и думаю: «Пока она не перезвонила, вставлю карту в банкомат, посмотрю, какой у меня баланс». Хотя это была совершенно не нужная операция: мне проще было узнать баланс через телефон. Но у меня было сильное побуждение вставить карту в банкомат… Ввожу ПИН-код, и у меня всё зависает. Ни одна кнопка не работает. Я начинаю нервничать. В это время мне на телефон всплывающим сообщением приходит «900 Зачисление 50000 рублей». И сразу звонок от покупательницы:

— Я вам денежки перевела. Пришли?

— Вроде пришли.

— Вы подошли к банкомату?

— Да, но у меня карта зависла. Я ничего не могу сделать. Собираюсь звонить в службу поддержки банкомата, потому что карточка мне нужна: все деньги на ней.

Женщина начала нервничать, голос у неё резко изменился:

— Как так? Что, совсем никакая кнопка не работает?

— Да, совсем ничего не работает.

— А другой банкомат у вас есть поблизости?

— Банкомат есть, но карточки-то нет.

— А другая карта есть?

— Есть.

— Можно сделать перевод между своими счетами.

— Но мне сейчас нужна именно эта карточка. Я не могу разговаривать сейчас. Если вы мне деньги перевели, ничего с ними не случится. Не переживайте. Я перезвоню.

Я кладу трубку. В этот самый момент банкомат срабатывает, и ко мне выползает моя карточка. Я её забираю, а за мной уже скопилась очередь — все хотят снять деньги. Я поворачиваюсь к ним и говорю: «Осторожно. Банкомат может зависнуть». Боковым зрением вижу, как девушка, стоявшая в очереди за мной, вставила карту и благополучно сняла деньги. А я вышла на улицу. Решила отдышаться, успокоиться. На холодную голову перечитываю эсэмэску и понимаю, что она пришла не с номера 900, а с обычного номера. Тут до меня дошло, что меня хотят обмануть. Когда я была у банкомата, возможности всё обдумать не было, всё происходило стремительно: sms, потом сразу телефонный звонок… Внимательно прочитать сообщение я не могла.

Мне стало ясно, что я имею дело с мошенниками, и я пошла домой. Подхожу к дому, «покупательница» снова перезванивает, грубая, нервная.

— Вы уже подошли к другому банкомату?

— Я в пути, но деньги-то вы мне переводите.

— Я ж вам перевела.

— Странно, мне на карточку никаких денег не поступало. Только сообщение пришло с непонятного номера.

Мошенница догадалась, что я её раскусила. От первоначальной вежливости не осталось и следа. Полился поток грязной брани. Она стала меня проклинать. На этом история закончилась.

А я всё думаю: откуда было это непреодолимое желание вставить карту в банкомат? Я благодарю Бога, что Он воздвиг препятствие, не позволил мне совершить необдуманный поступок и остаться без денег. Наверняка ангелы неплохо разбираются в банкоматах.

Порой мы стремимся к цели, не обращая внимания на «дорожные знаки», а иногда так важно остановиться, успокоиться, помолиться, всё взвесить. Обычно мошенники выигрывают на скорости, всё происходит так быстро, что человек опомниться не успевает, как остаётся без денег. Спасибо Богу, что уберёг меня.

Алёна Сидорина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.